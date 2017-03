Coluna 'Claro & Escuro': Servidores colocam abacaxi salarial na mesa de Melo

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quinta-feira, 2 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Após o congelamento dos salários dos servidores que completará três anos, em 2017, o governo do Estado poderá manter o arrocho se aderir às medidas incluídas no Projeto de Lei Complementar (PLC) 343/17, que trata da recuperação fiscal dos Estados, encaminhado ao Congresso pelo governo federal. Pelo projeto, os Estados que desejarem aderir ao plano terão que cumprir contrapartidas, entre elas a suspensão de reajustes salariais e de concursos públicos, nem criar cargos exceto a contratação em cargos de chefia decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício. O governo Melo alega não ter caixa para atender às reivindicações dos servidores, pois esbarra nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal com as despesas de pessoal. O primeiro abacaxi já foi posto na mesa pelos servidores da Educação, cuja data-base ocorre este mês. O sindicato da categoria entrou com ação na Justiça trabalhista contra o Estado para corrigir os salários dos últimos dois anos pela inflação, sem ganho real. Já os servidores da Saúde começam a se movimentar com o mesmo objetivo.

Brasil tem até dia 31 para responder à OEA sobre sistema prisional

O Brasil tem até o dia 31 de março para responder à Organização dos Estados Americanos (OEA) 52 questões sobre o sistema prisional e socioeducativo brasileiro. A resolução do organismo internacional foi encaminhada ao governo brasileiro na semana passada e as respostas estão sendo preparadas pelo Ministério da Justiça. A Corte cobrou do Brasil que adote medidas concretas para a redução da população carcerária e dos presos provisórios.

Investigação 1

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de irregularidades na prestação do serviço de educação indígena às comunidades do município de Manaquiri, distante a 60 quilômetros a sudoeste de Manaus.

Investigação 2

Segundo portaria de instauração do inquérito, entre os fatos a serem investigados estão os relatos de que, há cerca de dois anos, foi publicado, no Diário Oficial do Município de Manaquiri, documento atestando a conclusão da reforma das escolas das aldeias Andorinha, Waranã e Monte Sião. A suspeita é que essas escolas nunca passaram por reforma.

Pró-Lava Jato em Manaus

Com o mote ‘Brasil sem Partido’, os principais movimentos que realizaram manifestação a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff retornam, no dia 26 de março, às ruas de todas as cidades brasileiras, para pedir que haja garantia na continuação das investigações da operação Lava Jato. Em Manaus, o encontro acontecerá, às 9h, no Largo São Sebastião, no Centro.

Menos passageiros

O número de passageiros nos aeroportos do Amazonas, em janeiro, caiu 19% em comparação com janeiro do ano passado, segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Em janeiro deste ano, 258 mil passageiros passaram pelos aeroportos do Estado e, em 2016, foram 321 mil.

Restaurantes populares

Apesar da crise econômica, o número de refeições servidas nos restaurante populares em Manaus diminuiu em janeiro deste ano em comparação com janeiro de 2016, segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). No primeiro mês deste ano, foram servidas 50.428 refeições, e, no mesmo período do ano passado, foram 51.184.

R$ 3 milhões para merenda

A Prefeitura do município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus) publicou uma ata de registro de preço em que pretende gastar R$ 3,1 milhões para comprar gêneros alimentícios, destinados à aquisição de merenda escolar.

Temer e família desistem de nova moradia

Uma semana depois de ter se mudado para o Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer, a primeira- dama, Marcela e o filho do casal, de 7 anos, voltaram a morar no Palácio do Jaburu. “O presidente não se adaptou ao local, achava tudo muito distante”, disse um assessor.

Janot pede que Aécio preste depoimento

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que sejam tomados os depoimentos do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG) sobre a um esquema de corrupção em Furnas.

Mais info

R$ 1 milhão é o valor dos sorteios mensais do programa Nota Fiscal Paulistana, que passará a ter o chamativo nome de Nota do Milhão, segundo informou o prefeito de São Paulo, João Doria Jr. Não haverá mais restituições periódicas.

R$ 1,6 milhão é a média paga hoje pela Prefeitura de São Paulo em prêmios mensais, pulverizados. A prefeitura não tem meta de incremento na arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS), mas a mudança mostra que haverá uma economia considerável.