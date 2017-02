Coluna 'Claro & Escuro': Situação da Saúde no Estado  é como  um barco à deriva

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quinta-feira, 16 de fevereiro, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - A situação caótica da Saúde no Estado parece não ter chegado ao fundo do poço. A cada semana um problema é relatado e se estende com prejuízos para os pacientes que estão à espera de cirurgias de alto risco, como as cardíacas. Muitos estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suas vidas entregues à sorte devido À demora. A situação do Hospital do Coração Francisca Mendes, considerado de referência na área, mostra uma rotina bem diferente do que o governo Melo tenta passar para a população na propaganda oficial. A falta de material para cirurgia é a principal justificativa passada pela direção para os familiares de pacientes, que são obrigados até a comprar medicamentos simples. Quando ‘assumiu’ a pasta, no fim de janeiro, após a exoneração do antigo secretário, Melo disse que iria cuidar pessoalmente da Saúde, dando a entender que traria solução para os gargalos no setor. O peso parece ter sido excessivo para o governador, que, no começo de março, nomeou uma nova secretária para a pasta que mais parece um barco à deriva.

Reforma da Previdência foi desenhada por servidores, diz secretário

O secretário nacional da Previdência, Marcelo Caetano, disse que a proposta de reforma das aposentadorias foi desenhada por servidores públicos. Caetano fez a afirmação em resposta a críticas do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que contestou a metodologia e os cálculos do governo. “É puro sangue, essa reforma aqui. Não há ninguém de fora que meteu o bedelho”, disse.

Aplausos

Mensagem enviada pelo senador Eduardo Braga e lida na 278ª Reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS) foi bastante aplaudida por autoridades, empresários e trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. No texto, Braga parabenizou a ZFM e alertou: “A Zona Franca de Manaus chega aos 50 anos com o duro e desafiante dever de se reinventar”.

Aplausos 2

Braga lembrou que o Amazonas tem mais 53 anos para encontrar os caminhos que vão garantir a consolidação da economia regional sem a dependência fiscal do modelo. O senador sugeriu a entrada em novos setores como a mineração, propôs a revisão de Processos Produtivos Básicos para atrair novos investidores e defendeu uma reforma tributária que desonere a produção e os salários para aumentar o consumo no País.

Resposta óbvia

A resposta das entidades empresariais do Amazonas sobre as irregularidades encontradas pelo Ministério da Transparência nos incentivos para P&D da Suframa é óbvia: a maioria deles recebe os benefícios.

Não podem fazer

O que as entidades não podem e não devem fazer é tentar tapar o sol com peneira, quando a própria Suframa admite os problemas. Tergiversar sobre os problemas apenas prejudica a defesa da Zona Franca de Manaus.

Demissão a pedido

A pedido, o governador José Melo exonerou Ana Paula Machado Andrade de Aguiar do cargo de secretária extraordinária. Ela é mulher do delegado federal Sirlam Aguiar, ex-secretário da Sejus

R$ 396 mil para gestão

A Defensoria Pública do Amazonas dispensou licitação, ou seja, sem concorrência, para contratar o Instituto Áquila de Gestão, por R$ 396 mil, para assessorar na melhoria do seu sistema de gestão.

R$ 12 milhões para lanches

Já a Seduc, demonstrando falta de planejamento ou outra coisa, dispensou licitações e contratou a RSG, do grupo Ripasa, para fornecer lanches aos estudantes. Total: R$ 12 milhões.

Contrato odontológico

O Grupo Bringel ganhou contrato de R$ 18,5 milhões com a Seduc para serviços na área odontológica, em unidades móveis e nas já instaladas, para atender os alunos da rede estadual.