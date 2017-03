Coluna 'Claro & Escuro': Só Norte aumenta índice de inadimplência em fevereiro

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, 11 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Em todo o País, a inadimplência do consumidor caiu 8% em fevereiro, já excluídas as sazonalidades, de acordo com dados divulgados, ontem, pela empresa Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito. No acumulado dos últimos 12 meses, houve retração de 3,5% na comparação com os 12 meses anteriores. Na comparação com fevereiro de 2016, a queda foi de 8,3%. Quando avaliadas as regiões do País, nos últimos 12 meses, a única que teve aumento da inadimplência foi a Norte (1,4%). No Centro-Oeste, a queda foi de -0,3%, no Nordeste, de -0,1%, no Sul, de -5,3% e no Sudeste, de -5,1%. Segundo economistas da empresa, as adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos dois anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência. “Mantendo a perspectiva de pequeno crescimento da economia e renda, juros menores e inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias, fatores que colaboram para manter o atual ritmo de queda da inadimplência”, finaliza a empresa.

Censura e vigilância de jornalistas: um negócio sem escrúpulos, diz RFS

Por ocasião do Dia Mundial Contra a Censura Cbernética, a Repórteres sem Fronteiras (RSF) publicou um novo relatório no qual denuncia a submissão de gigantes da web, como o Facebook e o Twitter, diante de regimes repressivos e em nome do interesse econômico. Foram casos de posts e tweets apagados e supressão de conteúdos jornalísticos que incomodavam os governantes. A ONG pede a instauração de mecanismos internacionais de regulamentação obrigatórios.

PPB de pires na mão 1

Desde 2011, pelo menos, parlamentares federais do Amazonas anunciam que o governo federal ‘garante’ celeridade nos Processos Produtivos Básicos (PPB) da Zona Franca.

PPB de pires na mão 2

No ano passado, Gilberto Kassab, ao assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, prometeu celeridade nos PPBs.

Demissão na Suframa

O coordenador-geral de Modernização e Informática da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Paulo Júnior de Jesus Peres, pediu exoneração e já deixou o cargo.

Manaus entre maiores 1

Manaus ficou na 78ª posição na lista das melhores grandes cidades do Brasil, segundo estudo da consultoria Macroplan, publicado no site da revista Exame.

Manaus entre maiores 2

Juntas, as 100 cidades mais populosas do Pais representam 39% da população, produzem 50% do Produto Interno Bruto e 54% dos empregos formais do País.

Reforma nos bairros

A Prefeitura de Manaus lançou licitação para reformas dos centros de assistência social dos bairros Compensa 1, Betânia e Alvorada 3.

Espaços no Shopping T4

Também está aberta a licitação para loja de departamentos, sapataria, drogaria e do estacionamento do Shopping T4.

Outro retorno

O engarrafamento, ontem, na Av. Efhigênio Salles, mostra a necessidade de um outro retorno ao longo da via.

Torre Alta pronta 1

A Torre Alta da Amazônia (Atto, na sigla em inglês) está operacional, e, agora, vai entrar na fase 2, que é o uso científico da torre, informou o gerente do Comitê Científico do Programa de Grande Escala Biosfera-Atmosfera na Amazônia, Paulo Artaxo.

Torre Alta pronta 2

A Atto é a maior torre de estudos climáticos do mundo. Com 325 metros de altura, a torre está localizada no meio da floresta amazônica, no município de São Sebastião do Uatumã.

Pedido de HD para delações causa pânico

O presidente Michel Temer ficou surpreso ao saber que o STF recolheu HDs externos para gravar as delações da Odebrecht caso o sigilo seja derrubado. Passado o espanto, emendou que ficaria “extremamente satisfeito” se a imprensa divulgasse logo todas as delações.

Ministro critica indígenas: ‘Terra não enche barriga’

Ligado ao agronegócio, o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, disse que os envolvidos em conflitos no campo deveriam parar com a discussão sobre terras, que segundo ele, “ não enchem barriga de ninguém’. Para ele, o que importa aos indígenas é ter “boas condições de vida”.

Mais info

100 mil reais foi quanto a 3ª Vara do Tribunal Regional Federal (TRF) condenou, em primeira instância, condenou o Estado do Maranhão a pagar como indenização a cada família dos 64 presos mortos em prisões do Estado.

6,9 pontos foi quanto avançou o Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas, no 1º trimestre deste ano, em relação ao trimestre anterior. O indicador chegou ao maior nível desde o 1º trimestre de 2015 (100,8).

