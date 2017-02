Coluna 'Claro & Escuro': Subsídio para ônibus, não. Só para as viagens de avião

José Melo tira subsídio da tarifa de ônibus e dá para passagem de avião. Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta terça-feira, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O Governo do Amazonas cortou o desconto que dava no pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as empresas de ônibus de Manaus comprarem diesel e diminuírem um pouco o preço das passagens mas manteve o subsídio, também de ICMS, para manter um pouco mais baixo o preço das passagens de avião, inclusive as do último voo lançado direto para Buenos Aires. Até hoje continua valendo o Decreto Nº 36.668 de 3 de fevereiro de 2016, do governador José Melo, que reduz o ICMS do preço do querosene da aviação para determinados voos que partem de Manaus. O decreto dá descontos às empresas que operam voos regulares partindo de Manaus, de modo que resultem em cargas tributárias que vão de 15% a 7% do ICMS. Ou seja, para as empresas aéreas o subsídio está mantido. Para as empresas de ônibus, que transportam muito mais pessoas, o subsídio foi cortado, ameaçando a pouca estabilidade do sistema que já não anda tão bem das pernas.

ICMbio define normas para conceder novas unidades de conservação

O Diário Oficial da União publicou Instrução Normativa que define, no âmbito do Instituto Chico Mendes (ICMBio), os contratos de concessão para prestação de serviços de apoio à visitação em unidades de conservação (UC). No momento, está aberto processo seletivo para estudos de viabilidade em quatro UCs: Reserva Extrativista (foto) Rio Unini (AM), Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (AL/PE) e florestas nacionais de Canela (RS) e de São Francisco de Paula (RS).

Omar está ‘tranquilo’ 1

Sobre a investigação de seu nome na Maus Caminhos, o senador Omar Aziz (PSD/AM) disse ao site da revista Isto É que está tranquilo,

Omar está ‘tranquilo’ 2

Omar tornou-se alvo de inquérito no STF por corrupção passiva, a partir de “elementos de prova” encontrados pela Polícia Federal.

Mudança na Sepror 1

Nas últimas mudanças no primeiro escalão, o governador José Melo exonerou Valdenor Cardoso do cargo de secretário executivo da Sepror.

Mudança na Sepror 2

Para o cargo foi nomeada Idelcleide Rodrigues Lima Cordeiro, ex- superintendente do Ibama no Acre, de 1999 a 2003.

Assaltado em diligência 1

Na madrugada de sábado, o policial militar Jack de Castro, da segurança do Ministério Público do Estado (MPE), foi assaltado.

Assaltado em diligência 2

Segundo o comunicado do MPE, ele foi vítima de uma emboscada quando retornava de uma diligência, não informada, a serviço do órgão.

Servidores ‘avulsos’

O Ministério Público do Estado está apurando a contratação de servidores avulsos, em regime ilegal, em Rio Preto da Eva.

Minhas ‘falhas’ 1

O Ministério da Transparência identificou falhas em 48,9% dos imóveis da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.

Minhas ‘falhas’ 2

Os principais problemas são trincas e fissuras (30,8%), infiltração (29%), vazamentos (17,6%) e cobertura (12,3%).

Multa milionária 1

O Tribunal de Contas do Estado aplicou multa de R$ 6 milhões à ex-secretária da Seinfra, Waldívia Alencar, e à Conserge Construções.

Multa milionária 2

O motivo foi a não comprovação da fiel execução do objeto do Contrato nº 50/2010 – Seinfra.

Multa milionária 3

O contrato previa a revitalização viária de mais de 20 ruas, em Coari (AM).

Impostos para empresas serão simplificados

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que, até o final de 2017, deve começar a funcionar um sistema que vai simplificar o pagamento de tributos por empresas no País. De acordo com ele, o sistema, também, proporciona economia às empresas.

Supremo não seria pra mim, diz Moro nos EUA

Durante participação em evento na Universidade Columbia, em Nova Iorque, o juiz Sérgio Moro disse que uma vaga no STF não seria para ele. “A Suprema Corte não seria para mim e não acho que eu seria escolhido”, afirmou o juiz, após a palestra.

10,73 bilhões foram os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos,em janeiro, segundo informou, ontem, o Banco Central. Foi o segundo pior resultado para o mês da série histórica iniciada em 1995.

4,2% apenas dos aposentados nos últimos 3 anos contribuíram mais de 40 anos para o INSS, considerando todas as aposentadorias por tempo de serviço concedidas no período, segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social.

