Constituição do Estado também prevê foro privilegiado para as autoridades

Prefeitos, deputados, secretários de Estado e outras autoridades têm direito de ser julgados diretamente no Tribunal de Justiça, segunda instância. Foto: Raphael Alves/TJAM

Manaus - Além do governador, dos deputados federais e dos senadores, que têm o direito de serem julgados no Supremo Tribunal Federal (STF), no Amazonas, prefeitos, deputados estaduais, secretários de Estado, vice-governador, vice-prefeito, vereadores, procuradores de Estado, e membros da advocacia pública têm direito ao chamado foro privilegiado, ou seja, de serem julgados diretamente pelo Tribunal de Justiça, a segunda instância judicial, em vez de serem julgados, inicialmente, por um juiz de primeira instância, como os cidadãos comuns.

É o que prevê a Constituição do Estado, segundo informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A Constituição Federal de 1988 delegou aos Estados o poder de criar seu rol de detentores de foro. Cada um criou o seu. O foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, garantindo que possam ter um julgamento especial e particular quando são alvos de processos penais.

O advogado e jurista amazonense Alberto Simonetti explica que o foro privilegiado é uma medida de proteção que visa evitar que a parte que exerce um cargo público relevante sofra represálias ou perseguição pessoal durante o processo. Ele afirma que como advogado avalia que o foro privilegiado é prejudicial para a defesa, pois retira instâncias onde caberia recurso.

A autoridade que é julgada pelo Supremo, por exemplo, só terá uma instancia no processo e isso pode ser prejudicial à defesa”, disse. Simonetti considera que o foro privilegiado deve ser estudado e um novo modelo deve ser apresentado. “Não sou a favor da extinção, mas de que se diminua a quantidade de autoridades que têm o direito ao foro privilegiado”, disse.

Em fevereiro deste ano, o ministro do STF, Edson Fachin, relator da operação Lava Jato, disse que o foro privilegiado é “incompatível com o princípio republicano”. Para ele, a questão do chamado foro privilegiado é, na verdade, um foro por prerrogativa de função, e tem aberto um debate no Brasil sobre a coerência do que se tem entendido e praticado com o princípio republicano que está na Constituição.

“Eu, já de muito tempo, tenho subscrito uma visão crítica do chamado foro privilegiado, por entendê-lo incompatível com o princípio republicano, que é o programa normativo que está na base da Constituição brasileira”, disse.

Fachin disse que o Supremo precisa avaliar se uma eventual redução da abrangência do foro privilegiado pode ser feita por meio de nova interpretação da Corte sobre a Constituição ou se depende de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada no Congresso.

No Rio de Janeiro, vereadores têm direito a foro privilegiado. Em vez de serem julgados inicialmente por um juiz de primeira instância, como fariam cidadãos comuns – ou vereadores de outros Estados, como os de São Paulo –, os vereadores do Rio respondem em uma instância superior. Em Santa Catarina, vereadores não têm foro privilegiado. Mas os presidentes de empresas públicas têm. “A antiga condição de capital federal pode explicar a extensão do foro privilegiado no Rio de Janeiro”, diz Manoel Peixinho, professor de Direito da PUC-RJ, sobre um dos Estados que mais protegem suas autoridades.

O foro privilegiado é uma forma de preservar a imagem e a estabilidade política de instituições. Em democracias maduras, como França, Portugal e Alemanha, o foro protege poucos, como o presidente ou o primeiro-ministro.

Desde o Brasil Império, o número de brasileiros com foro privilegiado disparou. Segundo o procurador da República Deltan Dallagnol encarregado da operação Lava Jato, 22 mil autoridades têm direito a algum tipo de foro. Para Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), o número é ainda maior: 45 mil. “A prerrogativa de foro tornou-se uma espécie de benefício, como um carro oficial ou um vale-refeição”, diz Ivar Hartmann, professor de Direito da Fundação Getulio Vargas.