Custas processuais serão pagas em até seis vezes, define TJAM

Portaria assinada pela presidência do Tribunal e publicada ontem foi debatida com os membros da OAB-AM e atende ao novo Código de Processo Civil

Portaria foi assinada pelo presidente, desembargador Flávio Pascarelli. Foto: Tiago Correa

Manaus - Após anunciar o parcelamento de custas processuais, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) definiu que o pagamento será feito em até seis vezes. A regra foi definida pela Portaria 490/2017, assinada pelo presidente, desembargador Flávio Pascarelli, com a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), e publicada, ontem, do Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

De acordo com o novo Código de Processo Civil (CPC), as custas processuais podem ser parceladas, cabendo aos Tribunais definir essa formatação. No Amazonas, o período estabelecido foi discutido com representantes da OAB-AM, que aprovaram o prazo.

“O objetivo foi de proporcionar aos jurisdicionados uma maior facilidade de acesso ao Poder Judiciário. Estamos ainda vivendo uma crise econômica e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de realizar o pagamento integral das custas processuais. O parcelamento, previsto no novo CPC, veio para facilitar”, disse o presidente da entidade, Marco Choy.

Os interessados deverão emitir os boletos bancários na página do Tribunal de Justiça do Amazonas, no portal de Serviços @SAJ – Custas Processuais, conforme prevê o Artigo 3º do documento.

De acordo com a vice-presidente da OAB-AM, Adriana Mendonça, e a advogada Carolina Mar, membro da entidade, a elaboração da formatação do parcelamento vai ajudar as pessoas que não possuem condição financeira de ajuizar uma ação.