Deputados aprovam inquérito aberto no STF para investigar Omar

Senador é investigado com desmembramento da ação da operação Maus Caminhos. Foto: Reprodução

Manaus - Parlamentares do Amazonas avaliam positivamente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli que determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Omar Aziz com o desmembramento da ação da operação Maus Caminhos, que investiga desvios de recursos públicos na área de Saúde no Amazonas. Para o deputado estadual José Ricardo (PT), a decisão é acertada.

“Pelo que foi noticiado, há indícios de provas de desvio de mais de R$ 100 milhões e esperamos que o Supremo estanque isto. Não dá para aceitar que ex-governadores, senadores, ou seja lá quem for, saia impune de uma situação como esta. E tem mais, o Omar Aziz já foi citado na operação Lava Jato, juntamente com outros parlamentares”, disse.

Para a deputada estadual Alessandra Campelo (PMDB), todo gestor público, sobre qual recaia alguma suspeita deve ser investigado. “Eu vejo com tranquilidade apurações de fatos. Agora o que eu acho estranho é que, pelo menos até agora, estas investigações não citam ninguém do governo do Estado. Parece que estas empresas e pessoas entraram no cofre do Estado, tiraram dinheiro sem a participação de ninguém do governo”, afirmou.

De acordo com o deputado estadual Luiz Castro (Rede) ninguém está acima da lei. “Eu acho normal e positivo que haja investigação, também não sou daqueles que condenam a priori sem conhecer os autos de um processo”, frisou.