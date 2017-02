Deputados cobram Ata para ir à Justiça pela CPI da Afeam 

Alessandra e Luiz Castro querem que a Assembleia investigue escândalo com R$ 25 milhões da Afeam. Foto: Divulgação/ALE

Manaus - Deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE) cobraram, nessa quarta-feira (22), da Mesa Diretora da Casa a liberação da Ata da sessão plenária do dia 16 de fevereiro, quando o pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (CPI da Afeam) foi arquivado pelo presidente da Casa, David Almeida (PSD), após a retirada das assinaturas dos deputados Platiny Soares (DEM) e Cabo Maciel (PR).

O deputado Luiz Castro (Rede) disse que a Ata servirá como um documento oficial para ser anexado ao pedido de mandado de segurança que será protocolado no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) solicitando a instalação imediata da investigação da aplicação de mais de R$ 20 milhões da Afeam no Fundo Expert da falida transportadora TransExpert, do Rio de Janeiro.

Para que os deputados tenham acesso à Ata, o documento precisa ser aprovado em Plenário. “Teria que ser submetida, hoje, (quarta-feira) ao plenário. Essa Ata contém a prova oficial de que o presidente arquivou o pedido de CPI da Afeam”, disse Castro.

O deputado afirmou que a oposição está baseando sua ação na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo, que garantiu o direito da minoria instalar uma CPI, no Congresso. A decisão diz que o presidente tem o dever de instalar a CPI se ela responder a todos os requisitos.

Ainda em dezembro de 2016, o requerimento de instalação da CPI da Afeam já tinha nove assinaturas, uma a mais do que o necessário. Porém, a CPI, mesmo aprovada, não foi instalada. Primeiro foi protelada pelo ex-presidente da Casa, Josué Neto (PSD). A própria Procuradoria da ALE, à época, informou que a CPI teria de ser instalada imediatamente, mas não foi atendida.

A interpretação é de que, depois de protocolado o requerimento na Mesa Diretora, não é mais possível a retirada de assinatura. O presidente tem o dever de instalar. Aqui na Casa esse processo foi protelado e passou por onde não deveria.

A deputada Alessandra Campelo (PMDB) afirmou que a ata solicitada é um documento importante para incorporar ao pedido de mandado de segurança que será protocolado no TJAM. “A falta da ata não nos impede de protocolar, mas ela é uma das provas oficiais que vamos anexar ao pedido de mandado de segurança do TJ”, disse.