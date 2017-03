CNJ detalha a crise penitenciária no AM

Conselheiro do Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização mostra que o sistema prisional do Estado é ineficiente, precário, tem custo milionário e sem perspectiva de mudanças

O retrato da situação carcerária será levado hoje ao Plenário do STF pela presidente e ministra Cármen Lúcia. Foto: Sandro Pereira

Com colaboração de Álisson Castro

Manaus - O sistema prisional do Amazonas é ineficiente, precário, tem custo milionário para a sociedade e sem perspectiva de mudanças dos seus defeitos crônicos, onde falta até água. Estas são as primeiras conclusões apresentadas, ontem, pelo conselheiro Rogério Nascimento, integrante do Grupo Especial de Monitoramento e Fiscalização criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para apurar o quadro crítico em que se encontram as prisões do Norte do País.

Presente na reunião, a presidente e ministra Cármen Lúcia disse que levará hoje (15) o relato ao conhecimento do Plenário do STF.

O conselheiro passou parte da semana passada em Manaus, onde foram ouvidos representantes dos órgãos que lidam com o sistema penitenciário. De acordo com Nascimento, os relatos demonstram a precária situação das prisões do Estado.

Segundo Nascimento, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), principal complexo prisional do Estado, onde chove pelo menos nove meses no ano, falta água para os cerca de mil homens que cumprem pena ou aguardam julgamento. O conselheiro descreveu, ainda, problemas de tecnologia da informação que comprometem o sistema informatizado de acompanhamento das penas.

Para o grupo de monitoramento do CNJ, a parceria público privada responsável pela administração prisional no Amazonas representa uma despesa milionária para a sociedade, pois o Governo do Amazonas desembolsou R$ 326,3 milhões em 2016 para cumprir o contrato de cogestão prisional com a empresa Umanizzare.

O conselheiro apontou que, para gerir cinco das 12 unidades do sistema prisional do Estado, que tem cerca de 10 mil presos, a companhia se tornou a principal recebedora de recursos do Governo do Amazonas. Para o conselheiro, a situação está sem perspectiva de mudança. “O contrato com esta empresa foi inclusive renovado por mais um ano, sem licitação, em fevereiro de 2017”, disse Nascimento.

Apesar do contrato milionário, o conselheiro apontou que falta água nos prédios do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que concentra as principais unidades prisionais do Estado. Segundo o relatório do CNJ, a informação foi obtida pela coordenadora do DMF/CNJ, juíza Maria de Fátima Alves, em reunião com a Pastoral Carcerária do Amazonas. A falta de segurança dentro das casas prisionais é traduzida na quantidade de presos que fugiram das cadeias de Manaus: 119 apenas na rebelião do Compaj, em 31 de dezembro passado, e nos, pelo menos, 60 assassinatos ocorridos em três unidades prisionais de Manaus.

De acordo com o relato do conselheiro Nascimento, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tem dificuldade de dizer sequer o número de processos de execuções penais porque o Amazonas tem três sistemas diferentes que não conversam entre si.

“Um dos responsáveis pelas mortes na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal, que é um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado, foi libertado nesse mutirão do começo do ano, por excesso de prazo no processo provisório (pré-julgamento) a que respondia na capital, apesar de ter sido preso e condenado no interior do Estado. É um exemplo prático das consequências nefastas da falta de comunicação dos sistemas”, disse o conselheiro.

O relato foi feito em cumprimento a determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) ao CNJ, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, para interromper as violações cometidas contra a população prisional.