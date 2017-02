STF devolve ação de magistrados do TRT para o Amazonas

STF publicou decisões em que determina o retorno de 13 processos à Justiça Federal no Amazonas. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Juízes e um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), que atende os Estados do Amazonas e Roraima, ingressaram na Justiça Federal para reivindicar direitos trabalhistas que, segundo alegam, estão sendo negados pela União.

As ações foram ingressadas, no ano passado, e chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, na última sexta-feira, publicou decisões em que determina o retorno de 13 processos à Justiça Federal no Amazonas, onde eles devem ser julgados.

Entre os pedidos realizados pelos magistrados estão o recebimento de diferenças devidas a título de diárias, levando-se em consideração a forma como são calculadas as diárias pagas aos membros do Ministério Público da União; reconhecimento do direito à percepção de licença-prêmio por tempo de serviço pelo período de três meses a cada quinquênio ininterrupto de exercício, contado da data de ingresso do autor na magistratura; e ainda pagamento de despesas com transporte pessoal, de seus dependentes e de mobiliário decorrente da posse no cargo de Juiz do Trabalho substituto.

A remuneração básica de um juiz e trabalho é R$ 28.947,55. Em decisões proferidas no final do ano passado, a Justiça Federal determinou que as ações fossem remetidas ao STF por entender que Supremo juízo natural para o exame das questões. No entanto, em decisões do STF, as ações foram devolvidas para a Justiça Federal.