Eduardo Braga anuncia mais recursos para o interior do Amazonas

Os recursos anunciados pelo senador são da 8ª etapa do LPT no Estado, que vai abranger 62 municípios e deve ter as obras iniciadas em 60 dias

O anúncio foi feito pelo senador Eduardo Braga neste sábado, em Alvarães. Foto: Divulgação

Manaus – O programa Luz Para Todos (LPT) terá mais R$ 182 milhões em recursos para serem investidos no Estado do Amazonas. O anúncio foi feito pelo senador Eduardo Braga (PMDB/AM) neste sábado (18), em Alvarães (a 531 quilômetros a oeste de Manaus), onde participou da inauguração de interligações elétricas com cabos subaquáticos e instalações de redes eletrificadas em comunidades do município.

Os recursos anunciados por Eduardo Braga são oriundos da 8ª etapa do LPT no Amazonas, que vai abranger todos os 62 municípios do estado e deve ter as obras iniciadas em 60 dias. O Luz Para Todos é um programa do Governo Federal executado pela Eletrobras Distribuição Amazonas.

Eduardo Braga participou de três eventos no interior de Itacoatiara. O primeiro compromisso do senador foi na ilha do Soriano, onde a população comemorou o lançamento de cabo subaquático e inauguração da eletrificação rural nas comunidades do Cumaru, Beija-Flor e Soriano.

Em seguida, Eduardo Braga esteve em Nataria do Arari Grande, onde foi inaugurada a rede de eletrificação rural daquela localidade. A agenda encerrou na comunidade do Divino Espírito Santo, que passou a receber energia fornecida por cabo subaquático.

Ao todo, 1.368 famílias foram beneficiadas com a chegada da energia elétrica nas comunidades, num total de investimentos da ordem de R$ 21 milhões.

Homenagem

Eduardo Braga também foi homenageado na Câmara Municipal de Itacoatiara com o título de Cidadão Itacoatiarense. Ao receber a homenagem, o senador lembrou que tem uma história com o município que passa por gratidão, pois o povo sempre lhe recebeu de portas abertas desde 1985.

Senador foi homenageado com o título de Cidadão Itacoatiarense

Foto: Divulgação

“Em retribuição, construímos um futuro para os filhos de Itacoatiara com a consolidação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a criação do Campus de Engenharia Florestal, da Escola de Tempo Integral. Enfim, contribuímos para o crescimento do município como um todo e hoje tenho a prazer de receber essa homenagem do povo itacoatiarense”, agradeceu o senador.