Eduardo Braga é eleito presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado

Manaus - O senador Eduardo Braga (PMDB/AM) foi eleito, por unanimidade, nesta quarta-feira (15), presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado para o biênio 2017-2018. Trata-se do terceiro mais importante colegiado da Casa, logo após a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Assuntos Econômicos (CAE).

Ao tomar posse, o parlamentar amazonense agradeceu a confiança dos colegas e se comprometeu a empregar na função todo o conhecimento e a experiência acumulados por ele nos mais de 30 anos de vida pública.

“Teremos a oportunidade de contribuir na discussão e na solução de questões da mais alta relevância, como a BR-319, a crise hídrica, a transposição do São Francisco, a renovação da nossa malha viária e tantos outros temas que têm influência direta na recuperação econômica de que este país tanto necessita no momento. Mãos à obra”, disse o senador que utilizou a página dele no Facebook para detalhar as funções do colegiado.

A vice-presidência da Comissão de Infraestrutura será exercida pelo senador Acir Gurgacz (PDT/RO).