David Almeida é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado; veja   

Deputado David Alemeida foi eleito presidente da ALE-AM na tarde desta quinta-feira (22). Foto: Danillo Melo/ ALE/ Divulgação

Matéria atualizada às 19h40

Manaus - Com 17 votos a favor, o deputado David Almeida (PSD) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), derrotando os deputados José Ricardo (PT) (2 votos) e Bosco Saraiva (PSDB) (2 votos). A eleição desta quinta-feira (22) é para o biênio 2017/2018. A Mesa Eleita toma posse no dia 1º de fevereiro de 2017.

A Sessão de Votação foi dirigida pelo deputado Serafim Correa (PSB) que convidou os deputados Bi Garcia (PSDB) e Dermilson Chagas (PEN) para secretariar os trabalhos. A eleição ocorreu no plenário Ruy Araújo, da Aleam, iniciando às 15h.

Veja como foi a eleição:

O deputado Abdala Fraxe (PTN), que disputou a vice-presidência da Casa com a deputada Alessandra Campelo (PMDB), obteve 14votos, contra 9, respectivamente. A Secretaria Geral da Aleam foi disputada pelos deputados Sabá Reis (PR), que conquistou 15 votos e Luís Castro 8.

Apenas dois deputados votaram em branco

Na eleição a Casa escolheu o presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidentes, secretário geral, 1º e 2º secretários e ouvidor/corregedor. A eleição da Mesa obedeceu alguns procedimentos, conforme determina o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Capítulo IV, Artigo 7º.

Antes do encerramento da Sessão de Votação, destinada à eleição da Mesa Diretora para o próximo biênio, o deputado Serafim Corrêa facultou a palavra por dez minutos ao presidente eleito David Almeida, que agradeceu os votos recebidos e o apoio do Partido Social Democrata, dirigido no Estado pelo senador Omar Aziz e os aliados de partido Josué Neto e Ricardo Nicolau, bem com o apoio do PROS na pessoa do governador José Melo e dos deputados Abdala Fraxe e Belarmino Lins.

Após a eleição do presidente, ocorreu a votação para a escolha dos demais integrantes da mesa da Aleam para o biênio 2017/2018.

Confira como ficou a composição:

Presidente — David Almeida (PSD)

1º vice-presidente — Abdala Fraxe (PTN)

2º vice-presidente — Belarmino Lins (PMDB)

3º vice-presidente — Josué Neto (PSD).

Secretário Geral — Sabá Reis (PR)

1º secretário — Platiny Soares (DEM)

2º secretario — Ricardo Nicolau (PSD)

Ouvidor/Corregedor — Carlos Alberto (PRB).