Estado registra sua maior arrecadação da história com R$ 59,5 bilhões

Segundo dados do Portal da Transparência, confirmada a arrecadação prevista para 2017, orçamento do governo de José Melo deve acumular, desde 2014, pelo menos, R$ 59,5 bilhões

Obras da Cidade Universitária, em Iranduba, estão abandonadas. Foto: Alisson Castro

Manaus - Ao finalizar este ano, o governador José Melo será o governante do Amazonas que administrou, até hoje, a maior receita do Poder Executivo em toda a história do Estado, segundo dados do Portal da Transparência. Caso se confirme a arrecadação da receita prevista para 2017, deve acumular, desde 2014, ano em que assumiu o governo, pelo menos, R$ 59,5 bilhões.

Governador anterior a Melo, nos quatros anos de administração, o atual senador Omar Aziz (PSD) contou com uma arrecadação disponível de R$ 47,5 bilhões. O atual governo terá, até o final deste ano, cerca de R$ 12 bilhões a mais que o antecessor.

A realidade do aumento de receita contrasta como o discurso do governo que, no ano passado, fez cortes no orçamento afetando áreas essenciais como Saúde. A abundância de recursos verificada lembra o slogan adotado pelo candidato à prefeitura de Manaus apoiado por Melo, Marcelo Ramos (PR), na eleição do ano passado: “Tem dinheiro, dá pra fazer!”. Ou daria...

Em 2014, ano em que Melo assumiu o governo, o Estado fechou com arrecadação total de R$ 15,4 bilhões. No ano em que Omar chegou ao governo do Estado, em 2010, a arrecadação foi R$ 9,6 bilhões.

Para o deputado estadual José Ricardo (PT), um dos problemas do atual governo é a corrupção e não a falta de dinheiro. “Estamos falando de quase R$ 60 bilhões de disponibilidade de recursos e, portanto, não teria motivo para dizer que o problema é falta de dinheiro para implementar as políticas, principalmente, na Saúde, Educação e Segurança. Mas, o que eu percebo é que temos muita corrupção. O ex-secretário de Obras do Estado (Gilberto de Deus) denunciou que todas as obras do governo tinha irregularidade no projeto básico, nas contratações, nas licitações. Então, é um problema seríssimo de gestão”.

O parlamentar destacou, ainda, problemas na gestão da Saúde do Estado. “Há 600 contratos na área de Saúde porque terceirizaram a atividade fim e, só em três empresas investigadas pela operação Maus Caminhos, se constatou irregularidades com desvio de R$ 100 milhões”, afirmou.

A deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) também citou corrupção no atual governo, além de má gestão. “Não há nada que justifique o caos na Saúde pública, não há nada que justifique a falta de obras no interior e na capital. A situação da saúde no Estado é muito difícil. A gente vê muito a situação na capital, mas no interior é de chorar. Os hospital administrados pelo Estado e pelas prefeituras estão, em sua maioria, com recursos atrasados ou os repasses caíram muito”, afirmou.

O DIÁRIO tentou ouvir o governo do Estado, via Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), sobre o aumento de arrecadação na atual gestão, mas não obteve resposta. Uma das perguntas era: por que o Estado tem realizado cortes no orçamento ainda que as estatísticas mostrem que a atual gestão apresenta mais recursos que as gestões anteriores?

Reportagem revelou que as receitas eram crescentes

Em novembro do ano passado, o DIÁRIO revelou que, ao contrário do que a gestão do governador José Melo (PROS) estava afirmado, nos últimos meses, as receitas do Estado vinham apresentado aumento de valores em 2016, em comparação com 2015.

Segundo dados do Portal da Transparência, entre janeiro e outubro deste ano, a receita acumulada do Estado soma R$ 11.612.335.033. No mesmo período em 2015, a receita era R$ 11.591.831.831, ou seja, neste ano os recursos disponíveis para o Estado é R$ 20.503.201 maior em comparação com o ano passado.

Ao analisar apenas a receita do Poder Executivo, excluindo os poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público que também compõem o orçamento do Estado, a receita acumulada entre janeiro e outubro deste ano alcança a cifra de R$ 11.506.877.232. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o Poder Executivo apresenta uma redução de R$ 2.498.636, porque em 2015 a receita acumulada até outubro somava R$ 11.506.395.868.

Em maio do ano passado, José Melo anunciou corte de gastos na Estrutura do Estado, em que pretendia economizar até R$ 500 milhões. As áreas mais afetadas pelo reordenamento na estrutura do Estado são as pastas de Saúde, com redução de R$ 300 milhões, e a Cultura, onde o corte deve chegar a R$ 35 milhões, incluindo o fim do apoio aos festivais folclóricos do interior - como o de Parintins.

No final do ano passado, o governo do Estado apresentou proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado em que o orçamento para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) teria 15% menos recursos que em 2016. No ano passado, a secretaria teve disponível R$ 2,197 bilhões, número que deve cair para R$ 1,865 bilhão neste ano.