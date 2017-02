TCU e TCE fizeram 135 fiscalizações em 2016, no AM

Obras do Porto Fluvial de Careiro da Várzea foram fiscalizadas. Foto: Aleam.com.br

Manaus - O Tribunal de Contas da União (TCU) em conjunto com o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) realizaram 135 ações de fiscalização, em 2016, no Estado. A informação foi enviada por meio da assessoria do TCU. De acordo com os dados, as ações se tratam de representações, auditorias e fiscalizações em atividades irregulares, ou não, de órgãos públicos.

Uma das irregularidades foi constatada em uma das fiscalizações ao sistema de saneamento básico do Amazonas. No mês de maio, uma auditoria realizada pelos órgãos revelou irregularidades detectadas em convênios, contratos de repasses e a constatação do pagamento de despesas não comprovadas. O governo tomou ciência das falhas apuradas. “Nessa auditoria, foi constatado que o planejamento das ações apresenta fragilidades que comprometem os serviços oferecidos, a estrutura de gerenciamento não é adequada e por vezes não atende às necessidades do sistema no âmbito técnico e operacional, as ações de controle e vigilância da qualidade da água se encontram fragilizadas e fora dos parâmetros legais; a insustentabilidade financeira dos sistemas é uma ameaça à continuidade dos serviços”, diz o relatório de auditoria.

Ainda em maio de 2016, após fiscalização do TCU, o Tribunal de Contas do Estado ingressou com uma representação a respeito de ilegalidades na formalização e execução de contrato firmado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas com recursos originários de processo de licenciamento ambiental conduzido por órgão estadual.

De acordo com o relatório do TCU e a representação do TCE a fiscalização detectou “possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos da compensação ambiental por parte de órgão do Governo do Estado do Amazonas”. Conforme o documento o Governo do Amazonas tomou ciência e encaminhou a restituição do processo à unidade técnica para apuração das irregularidades.

Em agosto do ano passado, em uma auditoria nas obras de construção de terminal fluvial em Careiro da Várzea (AM), de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas, o TCU realizou um levantamento de auditoria para analisar o convênio entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra), em obras do Porto Fluvial de Careiro da Várzea sob execução do consórcio Sanches Tripoloni - Erin (construtora sanches tripoloni ltda. e erin - estaleiros Rio Negro Ltda.).