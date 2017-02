Frente  pede a Carmen Lúcia atenção a processo contra Adail Pinheiro

Integrantes da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente pedem para presidente do STF acompanhar tramitação

Adail Pinheiro foi condenado por explorar crianças e adolescentes. Foto: Danilo Mello/16/06/08

Manaus - Apresidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Carmen Lúcia, vai acompanhar com mais detalhes o desenrolar do caso envolvendo o ex-prefeito de Coari Adail Pinheiro, condenado a 11 anos e dez meses de prisão por explorar sexualmente crianças e adolescentes.

Integrantes da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foram, nesta quarta-feira, pedir apoio da ministra para que o crime não caia na impunidade.

Elas solicitaram também que o CNJ acompanhe o caso com mais profundidade, uma vez que haverá julgamento neste colegiado de um recurso do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) contra a decisão que anulou a pena de prisão do ex-prefeito pelo plenário da 1ª Câmara Criminal do TJAM.

“Não é admissível aceitar e tolerar impunidade de nenhum criminoso, ainda mais de um explorador sexual de crianças. Pedimos à ministra o compromisso do Estado brasileiro com as crianças e adolescentes do nosso País”, disse a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), coordenadora da frente parlamentar.

Procuradora da Mulher no Senado, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e as deputadas petistas Maria do Rosário (RS) e Erika Kokay (DF) entregaram um ofício à presidente do STF demonstrando preocupação com o indulto presidencial que resultou na extinção da pena do ex-prefeito, apesar de uma liminar ter anulado a decisão e determinado o retorno dele ao regime prisional.