ALE gasta R$ 6,3 milhões com 'cotão' para deputados, em 2016

Recursos são destinados a cada um dos gabinetes dos parlamentares. Foto: Divulgação/ALE/Danilo Mello

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado (ALE) gastou R$ 6,3 milhões, durante o ano passado, com a Cota de Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o ‘Cotão’, de acordo com dados disponíveis no site da Casa Legislativa. Os deputados estaduais gastaram R$ 6.318.714,38 em valores reembolsáveis da Ceap além de R$ 80.431,08 com uso de telefone e correspondências.

Durante o ano passado, o deputado estadual Wanderley Dallas (PMDB) foi o parlamentar que mais gastou com o ‘Cotão’ acumulando R$ 285.236,70. Em seguida, aparece o deputado estadual Augusto Ferraz (DEM), com gastos totais de R$ 285.154,52.

Em relação aos gastos com telefone e correspondências, o deputado Vicente Lopes (PMDB) apresentou o maior gasto neste item, acumulando R$ 15.915,56, em 2016. De acordo com o diretor geral da ALE, Wander Motta a Assembleia usa o mesmo critério da Câmara dos Deputados para o uso do ‘Cotão’.

“Há uma resolução e um ato da Mesa Diretora que regulamenta o uso da Ceap. Em geral, o Ceap deve ser utilizado para os gastos com as atividades parlamentar, a Assembleia trabalha nos mesmos moldes da Câmara Federal, inclusive as regras aqui são similares ás regras dos deputados federais. O deputado pode gastar com passagem, manutenção do gabinete, em diversas áreas, pode ser feito o gasto”, disse.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) foi o parlamentar que menos gastou com o ‘Cotão’, apesar de ter disponível R$ 285.236,70 durante todo o ano de 2016, Serafim utilizou R$ 100.436.42, deixando um saldo de R$ 184.800,28.

José Ricardo (PT) foi o deputado que teve o segundo menor gasto da ALE, ao utilizar R$ 166.079,56 da Ceap e deixando um saldo de R$ 117.099,87.

De acordo com José Ricardo, o saldo acumulado deixado por ele nos últimos seis anos deve chegar a R$ 500 mil de economia. “Eu considero que o critério para usar a verba é a necessidade, eu não necessito de tanto, e olha que eu uso bastante, eu faço viagens para o interior tenho um carro que eu preciso, eu faço muita visitas. Eu presido a Comissão de Direitos Humanos e tem muitas demandas de denúncias, de problemas, então, eu preciso fazer visitas. Eu não uso toda a Cota porque eu não preciso, acho que a gente não pode inventar gastos”, disse.

Redução

Em abril do ano passado, a ALE determinou uma contenção de gastos e decidiu reduzir em 10% a Ceap que, na época, R$ 25,6 mil por mês para cada um dos 24 deputados estaduais do Amazonas.

Ainda em abril de 2016, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou a suspensão dos gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) com passagens aéreas, fluviais e terrestres, alimentação e hospedagem de deputados estaduais e de seus assessores quando viajam fora de Manaus.

A decisão, em caráter cautelar, tem validade até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) de autoria do Ministério Público Estadual (MP-AM). A Adin, assinada pelo então procurador-geral de Justiça interino, José Hamilton Saraiva, foi apresentada em dezembro de 2012.