Gastos com as prisões crescem mais do que com educação, no AM

Militares do Exército, da Força Nacional e das polícias civil e militar fizeram varredura na Cadeia Pública. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Os gastos do Governo do Amazonas com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), antiga Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, cresceram 710%, desde 2010, passando de R$ 47,1 milhões para R$ 381,9 milhões no ano passado, de acordo com os números do portal da transparência do governo do Amazonas. O crescimento dos gastos com a secretaria foi de mais de sete vezes maior do que o crescimento dos gastos das secretaria de Saúde e Educação e com as polícias.

De acordo com o portal da transparência, no mesmo período, os gastos totais da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) cresceram, em média, apenas 57%, de R$ 1,08 bilhão para R$ 1,7 bilhão, entre 2010 e 2016. Os gastos com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) cresceram, também, 33%, de R$ 949,5 milhões para R$ 1,4 bilhão, segundo o portal.

No mesmo período, os gastos com a Polícia Civil e a Polícia Militar cresceram, em média, 54%. No caso da Polícia Civil, passaram de R$ 150,6 milhões, em 2010, para R$ 383,4 milhões. Na Polícia Militar, passaram de R$ 354,9 milhões para R$ 863,8 milhões, no mesmo período.





Fonte: Portal da Transparência

Arte: DIÁRIO

Em 2010, o Amazonas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,) tinha 3.480.937 de habitantes. No ano passado, tinha 4.001.667, um crescimento de 14% entre 2010 e 2016.

Os presos do Amazonas custam mais caro do que os de outros Estados do País. O custo de um detento em seis penitenciárias privatizadas no Amazonas é, em média, de R$ 4.129 por mês, segundo o Ministério Público de Contas do Estado. O valor é quase o dobro da média nacional, que é de R$ 2.400.

No ano passado, a Umanizzzare Gestão Prisional e Serviços Ltda., empresa que administra presídios no Amazonas, recebeu R$ 326,3 milhões do Estado. Em 2015, recebeu R$ 199,9 milhões. De um ano para o outro, os valores subiram 62,23%. No início deste ano, uma rebelião deixou 60 mortos em prisões do Estado, em Manaus.

A Umanizzare tem um contrato de 27 anos com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) em uma Parceria Público-Privada (PPP). O contrato pode ser prorrogado por até 35 anos. O valor pago à empresa só aumenta ano a ano. Em 2014, recebeu R$ 138,2 milhões. O governador do Estado, José Melo, anunciou a prorrogação do contrato um dia antes de o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que resultou na morte de 56 presos somente da unidade, completar um mês. Após o início da crise carcerária, que resultou na morte de 64 detentos do Compaj, da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, o Estado já fez o pagamento de R$ 24.243.898 para a Umanizzare. Deste total, R$ 5.164.179,58 foram apenas para serviços no Compaj.



No início do ano, 56 morreram em massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim/ Foto: Sandro Pereira

O número de homicídios por arma de fogo no Amazonas cresceu 233% entre 2004 e 2014 e 9,2,% entre 2013 e 2014, segundo o Mapa da Violência 2016 – Homicídios por Armas de Fogo no Brasil, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), sob coordenação do sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz. O ano que registrou mais homicídios desse tipo no Estado foi 2011, com 879 casos. Em 2012, foram 855. Em 2013, 692 e, em 2014, 756. Em 2004, foram 227.

O Mapa mostra que, em 2014, a taxa de homicídio (por 100 mil habitantes) por armas de fogo no Amazonas foi de 20,2, acima da média nacional, de 21,2, e abaixo da média da Região Norte, de 23,1. Em 2014, o Amazonas registrou a 12ª menor taxa do País. Mas teve o quinto maior crescimento em dez anos: 175,9%.

O crescimento entre 2013 e 2014 foi de 11,6%. A maior taxa no Estado foi registrada em 2011, 24,8. Em 2012, era 23,8 e, em 2013, 18,1. Em 2004, era de 7,3.

Gestão é de grupo que doou R$ 1,3 mi para eleição de Melo

O mercado de gestão de seis presídios no Amazonas está concentrado na família do presidente da Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio-CE), Luiz Gastão Bittencourt, controladora da Umanizzare e da RH Multi Serviços, conforme matéria publicada do jornal ‘O Globo’, que cita os dados levantados pelo DIÁRIO, sobre pagamento pelo Estado de R$ 1,1 bilhão, desde 2010, para as empresas e das doações desse grupo para campanha do governador José Melo (PROS), em 2014.

De acordo com a matéria, outra empresa do mesmo grupo, a Serval Serviços e Limpeza, que tem como administrador Luiz Fernando Monteiro Bittencourt, filho de Gastão, doou R$ 1,2 milhão para a campanha de Melo e a Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços também pertencente a Luiz Gastão e Cesar Marques, além de Eliana Bittencourt, mulher de Gastão, doou outros R$ 300 mil para a campanha.

Segundo o jornal, em 2014, também foi criado o Consórcio Pamas, para a gestão e realização de obras em cinco unidades, que venceu a licitação, conforme o DIÁRIO adiantou, no ano passado. Os representantes desse consórcio são Luiz Fernando Monteiro Bittencourt e Regina Celi Carvalhaes de Andrade, sócios da RH Multi e da Umanizzare, respectivamente.



Sócios



A ligação entre os sócios é detalhada pela reportagem, que aponta para um mesmo grupo controlador. Nos contratos assinados com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap-AM), a RH Multi e a Umanizzare usam o mesmo representante legal: Divino Ronny Resende Júnior, que seria de Goiás. Luiz Fernando e Regina Celi dividem diretamente a sociedade de, pelo menos, uma empresa: a Buon Piatto Alimentação, que foi criada para fornecer, através de subcontratação, comida para presídios administrados pela Umanizzare.

Crime custa US$ 91,38 bilhões ao ano para o Brasil, diz o BID

O custo do crime e da violência no Brasil alcançou US$ 91,38 bilhões em 2014 (cerca de R$ 258,3 bilhões), ou 3,78% do PIB daquele ano, segundo estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse valor representa mais da metade (53%) do custo total com crime e violência na América Latina e no Caribe — de US$ 171,78 bilhões, o equivalente a 3,55% do PIB da região — ou duas vezes mais que a média dos países desenvolvidos. O levantamento é o primeiro a avaliar o gasto com a violência em 17 países e tem um capítulo sobre o Brasil.



“Para avançar, é preciso investir em prevenção social ao crime, agregando ações em diversas áreas, como educação, cultura e saúde, além da segurança, e melhorar a eficácia policial. No Brasil, num cenário de recessão e crise fiscal, é mais urgente trabalhar priorizando as áreas de mais altos índices de violência e faixa etária e grupos mais atingidos, como jovens e negros”, ponderou Dino Caprirolo, especialista em segurança do BID. Segundo ele, os países que mais têm despesas com prisões não são necessariamente os com menos violência.



Para calcular o valor, o banco utilizou uma metodologia contábil e outras duas adicionais, considerando custos diretos com segurança pública e privada e alguns indiretos, como o da renda de trabalho não gerada por detentos. Laura Jaitman, coordenadora de pesquisa na área de Segurança Cidadã e Justiça do BID, destaca que é preciso entender a dimensão de um gasto da ordem de 3% do PIB na América Latina e Caribe.



“Isso equivale à mesma fatia do PIB da região dedicada a investimentos em infraestrutura. Se esse custo for reduzido à metade, dá para ampliar em 50% o que se investe no setor”, explicou ela, dizendo que o gasto equivale ainda à renda dos 30% mais pobres da região.



No estudo ‘Os custos do crime e da violência: novas evidências e constatações na América Latina e Caribe’, a região aparece como a mais violenta do mundo, excluindo zonas de guerra.