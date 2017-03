Governador recua de projeto contra eleição de listas em fundações de saúde

Deputados não terão mais que decidir sobre fim de consulta. Foto: Hudson Fonseca/Aleam

Manaus - Após pressão dos servidores e de parlamentares, o governador do Estado, José Melo (PROS), recuou da decisão de acabar com eleição interna para escolha de presidentes-diretores de fundações de saúde do Amazonas. A mensagem 38 foi encaminhada, na quinta-feira, à Assembleia Legislativa, em que apresenta uma emenda mensagem 35, que estabelecia o fim das eleições internas nas fundações.

No texto, o governador trata da supressão do artigo 13 da mensagem 35. “O dispositivo suprimido tratava da revogação de normas que instituíram, junto às fundações de saúde o uso de eleição para escolha dos respectivos diretores”, cita o texto.

Para o deputado estadual José Ricardo (PT) o recuo do governo foi devido à pressão da sociedade. “Eu já tinha apresentado uma emenda revogando este artigo que impedia a eleições internas nas fundações. Realmente, se ele retrocedeu, é resultado da pressão do setor público, da sociedade. Eu não sei se estão assessorando o governador adequadamente, mas mostra, na verdade, uma desorganização, um descontrole do governo. Faz uma reforma administrativa, extinguem secretarias, depois fundem secretarias. Daqui a pouco já separam de novo. Então você vê que, neste governo de dois anos e pouco, já teve várias alterações na estrutura administrativa”, afirmou.

De acordo com a deputada estadual Alessandra Campêlo (PMDB) a mudança da proposta mostra que a população tem poder enorme que ainda não perceberam. “Outra coisa é que este recuo mostra que o governo não pode tudo, não pode ser autoritário. A pressão dos servidores, da oposição, da sociedade fez o governo fazer dois grandes recuos nesta semana. Esta medida era muito autoritária e até mesquinho. O governador quer controlar desde a secretaria de fazenda, que agora vai virar puxadinho do governo até a eleição de diretor de uma fundação de saúde, quer dizer, é muito antidemocrático”, disse a parlamentar.

Para o deputado estadual Luiz Castro (Rede) a mudança mostra que o governo deveria ter mais cuidado com estes assuntos. “A analise que foi feita em relação a estes fundações foi muito superficial e muito centralizadora porque, justamente as fundações de saúde que funcionam melhor são aquelas que garantem pleno direito e exercício de eleições”, disse.

Castro afirmou que o processo de escolha por meio de eleições não está sendo respeitados em fundações como a Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon). “Desde este processo deixou de ser respeitado também no (Hospital) Adriano Jorge e na FCecon caiu a qualidade do trabalho nestas duas unidades. Em vez de melhorar, a centralização não deu certo. As fundações que têm profissionalização com eleição interna que indica três nomes para o governador, vai indicar sempre nomes de técnicos competentes, porque os servidores não indicam por vaidade, mas por qualificação profissional e por proposta para melhorar a atuação da entidade, por competência”, afirmou.

Com a proposta, José Melo faria a escolha dos diretores-presidentes das fundações de Medicina Tropical (FMT), Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon), Alfredo da Matta, Hospital Adriano Jorge, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) e Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam).