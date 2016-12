Governo omite se pagou pelas cestas de Natal e sociedade viraliza o assunto

Cesta natalina com produtos de luxo incluía vinhos, chocolates finos e outras iguarias. Foto: Reprodução/Instagram

Manaus - O ‘presente’ do governador José Melo aos amigos neste Natal causou indignação na sociedade. A REDE DIÁRIO de COMUNICAÇÃO divulgou a cesta de luxo dada pelo governador para alguns amigos e autoridades, em meio à crise na área de Saúde e falta de medicamentos nos hospitais.

Entre os produtos da cesta havia champanhe Chandon, uma das mais caras do mercado, vinho e chocolates finos. Os presenteados receberam um cartão de agradecimento do governador e da primeira-dama Edilene Melo, que também assina o cartão com o brasão do Governo do Estado do Amazonas. A assessoria de comunicação do governo não informou se as cestas foram compradas com dinheiro pessoal de Melo ou se foi recurso público e quem recebeu os produtos.

Em um dos comentários nas redes sociais, o leitor Moisés Bentes mostrou-se indignado. “Se foi com dinheiro dele, não pode haver o brasão do Governo do Estado, de qualquer forma é, no mínimo, imoral”, escreveu.

Muitos seguidores também relataram situações enfrentadas nos hospitais do Estado em contrapartida ao presente do governador aos amigos. A seguidora Daiana Silva foi um deles. “Palhaçada....fui retirar os pontos da minha cirurgia e tive que voltar pra casa porque não tinha gases”, postou.

Já Daiane Moraes conta que precisou providenciar os medicamentos do sogro internado. “Descaso total com a população, meu sogro está internado no hospital pronto socorro João Lúcio e praticamente nós que compramos todos os medicamentos, inclusive desde termômetro a remédios pra fazer inalação, fora os demais”, escreveu.

Com uma foto de uma cesta de remédios a leitora Rilda Carvalho comentou na postagem: “A população necessita desta cesta de remédio e aí governador o seu gabinete não vai presentear a população?”, destacou.

Os seguidores da página da REDE DIÁRIO também demonstraram indignação pelo fato do governador não conceder reajuste aos servidores há pelo menos dois anos, como Jorge Rafael. “Reajuste para o funcionalismo não dá. Mas as benesses para os apaziguados, sempre”, escreveu. “Até o ticket alimentação foi cortado!”, destacou Tom Ferreira. “Os servidores não ganharam nem um frango”, escreveu Jorge Mario Pinheiro Martins.