Melo diz que vai escolher o mais votado para vaga de desembargador do TJAM

Manaus – O procurador de justiça José Hamilton Saraiva dos Santos deve ser o escolhido para preencher a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A informação foi dada pelo governador do Amazonas, José Melo (PROS), de forma não oficial, durante uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (7), horas depois em que os 20 desembargadores da Corte definiram a lista tríplice de procuradores do Ministério Público do Amazonas (MPAM) que disputam a vaga, pelo quinto constitucional.

Melo afirmou que é natural escolher o mais votado. “Sempre fiz assim e vou continuar. O que receber mais votos, fica na vaga”, disse.

Na votação desta manhã, o procurador de justiça Hamilton Saraiva obteve 20 votos; Antonina do Couto Valle ficou com 13 votos e; Francisco das Chagas recebeu 12 votos. Os demais concorrentes foram Paulo Stélio, com nove votos, Jussara Maria com seis votos, além de Fábio Monteiro, que não recebeu nenhum voto. Nos bastidores, Monteiro era cotado como o preferido de Melo para o cargo.

Pela constituição, José Melo tem o prazo de 20 dias para oficializar o nome do novo desembargador do TJAM.

A última vaga preenchida na Corte amazonense pelo critério do quinto constitucional, destinado ao MP, foi há 13 anos, com a entrada da representante do órgão ministerial, à época, desembargadora Socorro Guedes.

O art. 94 da Constituição Federal determina que um quinto da composição dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios terá participação de membros do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com mais de dez anos de carreira, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Histórico

José Hamilton é procurador de Justiça, titular da 4.ª Procuradoria de Justiça, promovido em outubro de 2011, após profícua atuação no âmbito da 43.ª Promotoria de Justiça Especializada na Fazenda Pública Estadual, seja na condição de autor de ações civis públicas e ações de improbidade administrativa, seja como fiscal da lei.

No interior do Estado, atuou nas Promotorias de Justiça das Comarcas de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Santo Antônio do Içá e Atalaia do Norte. Ao ascender à 2.ª entrância, em 1990, voltou a atuar como promotor de Justiça Distrital junto à Polícia Judiciária e, posteriormente, como curador de Ausentes e Incapazes.

Também atuou, de forma transitória, como subprocurador-geral de Justiça. Durante gestão do procurador de Justiça Francisco das Chagas Cruz, esteve à frente da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais, oficiando, por vezes, de modo concomitante, como Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos e como Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal.