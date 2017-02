MPF instaura 75 investigações contra improbidade administrativa do Estado

Inquéritos civis servem para apuração prévia dos fatos que se pretendem investigar. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Desde o início deste ano, o Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) já instaurou 75 procedimentos investigativos para apurar denúncias de improbidade administrativa no Estado, sendo 69 procedimentos na sede do MPF-AM em Manaus e outros seis na sede em Tefé.

Segundo dados disponíveis no link Mapa de Atuação, disponível no site da instituição, em 2017 foram instaurados 51 Notícias de fato referentes a improbidades administrativas, notícias de fato é um tipo de investigação que tem prazo de 390 dias para ser concluído; 20 inquéritos civis, investigação mais complexa que tem prazo de um ano para ser concluído; além de quatro procedimentos preparatórios, este último se trata de uma investigação instaurada sempre que perdurar dúvidas acerca do cabimento ou não de Inquérito civil.

São alvos de investigação do MPF-AM gestores públicos de órgãos federais, prefeituras e Estados porque recebem verbas da União, além de entidades civis para onde foram destinadas verbas públicas federais.

No último dia 9 de janeiro, o procurador da República Filipe Pessoa de Lucena publicou no Diário Oficial do MPF a instauração de um inquérito civil para apurar e verificar a regularidade e aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) destinado ao Amazonas. Na portaria de instauração do inquérito, o procurador cita a necessidade de “investigação detalhada quanto ao repasse de recurso financeiro oriundo do Funpen ao Estado”.

Ainda no documento, o procurador Lucena determina que a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) seja oficializada para que informe se houve recebimento de recursos federais do Funpen, esclarecendo o valor liberado, a data e a destinação. A Secretaria de Administração Penitenciária também deve ser oficializada para informar sobre o recebimento e utilização das verbas oriundas do Fundo Penitenciário.

A instauração do inquérito ocorreu uma semana após a ocorrência de dois massacres em presídios do Amazonas que resultou na morte de 60 detentos na capital.

No último dia 10, o procurador da República Alexandre Jabur instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades na execução de contratos com a Caixa Econômica Federal em verbas do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) envolvendo o Núcleo de Desenvolvimento Sócio-educativo em Saúde e Meio Ambiente, no valor de R$ 5.592.840,00, no município de Caapiranga, a 134 quilômetros a oeste de Manaus.

A procuradora de justiça Bruna Menezes Gomes da Silva instaurou, no último dia 9, um inquérito civil para apurar mudança forçada dos servidores da Superintendência do Patrimônio da União no Amazonas (SPU-AM) para o prédio do Ministério da Fazenda, localizado no Centro de Manaus, o qual estaria sem condições estruturais de receber a licença Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. No documento de instauração, a procuradora cita que “tais irregularidades configuram, em tese, ato de improbidade administrativa, cuja apuração é de atribuição do Núcleo de Combate à Corrupção desta Procuradoria”.

O procurador chefe do MPF-AM, Edmilson Barreiros, afirmou que os inquéritos civis são instrumentos de apuração de fatos ilícitos.

“Ele é usado no caso de ofensas aos direitos difusos e coletivos, incluindo os casos de improbidade administrativa. É um instrumento poderoso, ele é extrajudicial porque existe fora do processo judicial, ele serve para apuração prévia dos fatos que se pretende investigar. Ele pode ser iniciado por iniciativa de qualquer cidadão ou por uma representação de outros órgãos como o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União as controladorias estaduais e municipais e a sociedade civil tem uma participação importante, porque, tanto o cidadão, individualmente, como as associações que se constituíram para defender interesses coletivos podem se utilizar do direito de petição ao Ministério Público para investigar através do inquérito civil”, afirmou.

Os procedimentos do MPF-AM podem acarretar ações na Justiça Federal, caso as apurações indiquem irregularidades cometidas com uso de dinheiro público.