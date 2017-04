Irmão de Toyoda vai assumir cargo de auditor fiscal da Sefaz

As notas de Augusto Toyoda no concurso de 2005 foram elevadas e o irmão do secretário executivo será empossado

Na última sexta-feira, o secretário da Sefaz, José Jatahy de Castro, publicou documento no Diário Oficial do Estado. Foto: Reprodução

Manaus - A família Toyoda terá dois membros no primeiro escalão do Fisco estadual. O irmão do secretário executivo de Receita da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) Hisashi Toyoda, que tomou posse em janeiro, vai assumir o cargo de auditor fiscal de tributos estaduais. Na última sexta-feira (31), o secretário da Sefaz, José Jatahy de Castro, publicou documento no Diário Oficial do Estado (DOE) elevando as notas obtidas por Augusto Noboru Toyoda, no concurso para o cargo de auditor fiscal, realizado em 2005.

Com a medida, a classificação de Augusto Toyoda saiu do 192º lugar para 69º, no resultado geral do concurso que oferecia cem vagas para o cargo de auditor.

A determinação para mudança da pontuação e, consequentemente, a nomeação do irmão do secretário executivo para ocupar o cargo, acontece 12 anos após a realização do concurso, e foi tomada pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Leoney Figliuolo Harraquian, em 13 de março.

O magistrado determinou, ainda, que, caso a decisão não for cumprida, o Estado sofre multa diária de R$ 10 mil.

“Diante do desfazimento da Comissão do Concurso em análise, determino que seja emitido ofício para o Estado do Amazonas e para o Secretário da Fazenda Estadual para que apliquem a correta pontuação e classificação do Impetrante no certame e nas fases seguintes, assim como, uma vez verificado que o impetrante encontra-se dentro das vagas ofertadas, que seja realizada, em caráter de urgência, sua convocação e consequente nomeação e posse no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil, até o limite de 20 dias-multa”, citou o magistrado, na sentença.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindifisco), José Ricardo de Freitas Castro, a nomeação de funcionários para a Sefaz deveria ser, exclusivamente, por meio de concurso público e não por decisão judicial.

“O sindicato vai verificar as medidas legais que podem ser adotadas no sentido de proteger a categoria deste tipo de influência e deste tipo de ação. Nós preconizamos que o provimento da carreira tem que ser por concurso público e não por estes artifícios”, disse o presidente da entidade.