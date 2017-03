José Hamilton toma posse como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas

O 22º membro da Corte preencheu a vaga destinada ao Ministério Público do Amazonas

José Hamilton foi escolhido pelo governador José Melo, após compor a lista tríplice do TJAM como o mais votado. Foto: Asafe Augusto

Manaus – O ex-procurador de justiça, José Hamilton Saraiva, tomou posse como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na manhã desta sexta-feira (24). Ele é o 22º membro da Corte e preencheu a vaga destinada ao Ministério Público do Amazonas.

Hamilton foi escolhido pelo governador José Melo (PROS), após compor a lista tríplice do TJAM como o mais votado, em eleição realizada no último dia 7 de março.

A vaga preenchida por José Hamilton Saraiva é a terceira provida, das sete novas criadas pelo TJAM em 2013, elevando para 22 o número atual de membros na Corte amazonense. O TJAM já lançou edital para o preenchimento de uma quarta vaga de desembargador, desta vez pelo critério de antiguidade, a ser ocupada por juiz de Direito da entrância final. Conforme o presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, o preenchimento das demais vagas será feito considerando a disponibilidade orçamentária da Corte.

Durante discurso, o ex-procurador foi as lágrimas ao lembrar da sua trajetória até chegar ao cargo de desembargador. Hamilton defendeu a ideia de uma justiça forte para o bem comum.

"Agradeço por essa oportunidade ao governador e aos desembargadores e desembargadoras que me avaliaram como digno para tomar acento nessa corte e servir a sociedade amazonense", afirmou.