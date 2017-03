José Melo é ruim ou péssimo para 79,9%, diz pesquisa

Pesquisa foi realizada em Manaus e no interior do Estado, com 951 pessoas, com uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%

Sem realizações, governador José Melo ainda enfrenta série de escândalos de corrupção no governo. Foto: Sandro Pereira

Manaus - A administração do governador do Amazonas, José Melo (PROS), enfrenta um dos seus piores momentos: nada menos do que 79,9% dos eleitores do Estado consideram sua atuação como governador ruim ou péssima, de acordo com levantamento do INSTITUTO DIÁRIO DE PESQUISA (IDP), realizado nos dias 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro, em Manaus e no interior do Estado, com 951 pessoas, com uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.

Em 2014, Melo foi reeleito governador do Amazonas com 55,54% dos votos. Hoje, de acordo com a pesquisa do IDP, apenas 1,2% considera a administração dele ótima, 6% consideram boa e 10,5% regular. O responsável pela pesquisa, o matemático e consultor estatístico professor doutor Edmilson de Araújo Silva disse que a pesquisa mostra o desempenho dos administradores. No caso de José Melo, disse que o povo votou pela reeleição e não consegue ver respostas para os seus problemas. “É uma das piores avaliações nos últimos tempos de um governador do Estado do Amazonas”, disse.

Desde que foi reeleito, José Melo vem enfrentando uma série de escândalos em seu governo. Entre eles, as denúncias do ex-secretário de Infraestrutura do governo dele, Gilberto Alves de Deus, que revelou que o governo pagou por obras não realizadas, por projetos ‘montados’ e serviços de fiscalização de obras desnecessários que geraram prejuízo de mais de R$ 100 milhões.

Melo também esteve no centro das notícias da operação Maus Caminhos, que constatou desvios de mais de R$ 110 milhões da saúde pública do Estado, envolvendo o nome do seu principal aliado, o senador Omar Aziz (PSD), que está sendo investigado com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Tofoli, que disse que foram encontrados elementos de prova que apontam para a prática, em tese, do crime de corrupção passiva.

O governo estadual ainda teve que enfrentar a notícia de uma aplicação de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Estado (Afeam), numa empresa acusa de lavagem de dinheiro.

O governador também está no centro das notícias dos massacres e fugas generalizadas nos presídios de Manaus, que ainda causam pânico na população, sendo citado em processos de cassação na Justiça Eleitoral como tendo feito acordo com uma das facções criminosas para a sua reeleição.

E, nos últimos dias, sua decisão de não pagar os subsídios para o sistema de transporte público de Manaus foi decisiva para o reajuste no preço da tarifa de ônibus na cidade, mesmo com o Estado concedendo bilhões de reais para grandes empresários, principalmente no setor de combustíveis, como denunciou, em entrevistas coletivas à imprensa, o prefeito Arthur Neto (PSDB).

Eleitor avalia administrações de Arthur Neto e Michel Temer

A pesquisa do IDP também perguntou aos eleitores como eles avaliavam as administrações do presidente da República Michel Temer (PMDB) e do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB). No caso do prefeito, as perguntas foram realizadas apenas entre os eleitores de Manaus.

Arthur Neto teve 39,4% de ótimo e bom e 37,1% de ruim e péssimo. De acordo com o responsável pela pesquisa, o matemático e consultor estatístico professor doutor Edmilson de Araújo Silva, os números podem ser reflexo da decisão de reajustar o preço da tarifa de ônibus, após a retirada dos subsídio pelo governo do Estado.

Michel Temer teve 39,8 de ruim e péssimo e 11,3 de ótimo e bom, mantendo a média das pesquisas nacionais que mostram que sua administração é mal avaliada.

Senadores têm atuação política avaliada por eleitores do Estado

O INSTITUTO DIÁRIO DE PESQUISA (IDP) perguntou aos eleitores de Manaus e do interior do Estado, sobre como eles avaliavam o desempenho político dos senadores pelo Amazonas Eduardo Braga (PMDB), Vanessa Grazziotin (PCdoB) e Omar Aziz (PSD).

O melhor avaliado foi Braga, que teve 31,8% de ótimo e bom e 26% de ruim e péssimo, seguido por Vanessa, com 22,4% de ótimo e bom e 37,6% de ruim e péssimo. Omar ficou em último lugar, com 17,1% de ótimo e bom e 37,6% de ruim e péssimo.

Na pesquisa sobre a atuação dos senadores, o IDP também ouviu 951 eleitores, sendo 621 em Manaus e 330 no interior do Estado. O estudo foi conduzido de modo que a margem de erro seja de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Eduardo Braga e Vanessa foram eleitos senadores em 2010 e assumiram os cargos em 2011, pela mesma coligação. Omar Aziz foi eleito senador em 2014, com o apoio do então candidato à reeleição, o governador do Amazonas, José Melo.

Os três senadores pelo Amazonas fizeram parte da base de apoio parlamentar ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Após o impeachment de Dilma, Vanessa passou para a oposição ao presidente Michel Temer.