Liminar da Justiça impede Melo de aumentar imposto em produtos de alto consumo

Decreto do governador elevou cálculo de tributo de itens básicos, como arroz e feijão, com reflexos no preço, medida suspensa pelo TJAM, em mandado de segurança de sindicato varejista

Ao apagar das luzes de 2016, governo eleva tributação por decreto, medida contestada pelo varejo, que teme repassar preços de itens como arroz e feijão para o consumidor. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O decreto do governador José Melo que aumenta imposto em produtos de alto consumo, como arroz e feijão, foi suspenso por liminar, na última sexta-feira (10), pelo desembargador Ari Jorge Moutinho, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A ação é do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Amazonas (Sincadam). A entidade entrou com mandado de segurança contra o governador e o secretário da Casa Civil, José Alves Pacífico, questionando a legalidade do Decreto 37.465, publicado no dia 14 de dezembro de 2016, no Diário Oficial do Estado (DOE).

A ação considera ilegal o Inciso 2 do Artigo 1º do decreto que introduziu nos produtos sujeitos ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a chamada substituição tributária interna, uma fórmula que multiplica a Margem de Valor Agregado (MVA) ou margem de lucro pelo resultado da divisão realizada entre as alíquotas interna e interestadual do ICMS, aumentando a base de cálculo do tributo em até 41%.

De acordo com a ação, na prática, um produto importado de outro Estado com alíquota interestadual de 4% e uma margem de lucro original de 70%, após o ajuste imposto pelo decreto, terá margem de 99,02%.

O presidente do Sincadam, Enock Alves, explica que a margem de lucro deve ser calculada de acordo com cada produto e que aumentar o tributo vai gerar aumento de preço ao consumidor. “Eu tenho lucro de 50%, o governo acha que não e diz que vai ser de 100%, evidentemente que se eu faço os cálculos para o meu preço eu incluo o imposto e, quando aumenta o preço do produto, o consumidor deixa de comprar”, disse.

Entre os itens afetados pelo decreto estão produtos de alto consumo como arroz, feijão e higiene. Há quatro meses o sindicato conseguiu liminar que impediu a majoração da base de cálculo sobre o café. “O café tinha um valor agregado de 50% e o governo colocou de 100%, é evidente que o custo passa para o consumidor e, embora o empresário repasse, o custo para ele também aumenta porque quando aumentam os preços barram o consumo”, destaca.

Para Alves, o governo desestimula o consumo com a alta do tributo. “Aumentar a arrecadação só com aumento de imposto gera uma porção de malefícios como desemprego e queda do consumo. Queremos mostrar o equívoco para o governador”, disse.

Para a entidade, a alteração da fórmula da MVA também viola o Artigo 152 da Constituição, ao estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços, em razão de sua procedência ou destino.

As bases de cálculo do ICMS, a que se submetem tanto o Estado como os contribuintes, estão definidas no Artigo 8º da Lei Complementar nº 87/96 do Código Tributário Nacional.

Violação

O decreto estabelece que para efeito de cobrança do ICMS devido nas operações com as mercadorias que não estejam relacionadas em acordo celebrado com outras unidades federadas, serão emitidos extratos de desembaraço na entrada das mercadorias no Estado, observando-se o disposto no Artigo 107 e aplicando-se as margens de valor agregado previstas, ajustadas conforme a fórmula prevista no parágrafo 2º do Artigo 120.

O Sincadam estima que quando se tratar de mercadoria remetida do Sul e Sudeste, com alíquota de 7% e MVA original de 70%, após o ajuste imposto pela medida a margem será de 92,80%. Já se tratando de mercadoria remetida do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com alíquota de 12%, o MVA após o ajuste será de 82,44%.

Nesse sentido, ao estabelecer a MVA, o Estado está determinando o valor que servirá de base de cálculo para o ICMS, ato que só poderia ser determinado por lei. “Pode-se observar uma clara violação à base de cálculo estabelecida pela LC 87/96, pois o valor agregado deve ser determinado de acordo os preços usualmente praticados no mercado, isto é, observando produto a produto”, aponta a ação.

O Sincadam possui 97 associados ativos, entre eles grandes atacarejos como Makro, Nova Era e Atack.

Elevação do imposto fere Código Tributário Nacional

A decisão do desembargador Ari Jorge Moutinho considera que o Artigo 1º do decreto é ilegal ao elevar o MVA, e por conseguinte a base de cálculo do ICMS, por meio de decreto.

“Portanto, enxerga-se ofensa ao princípio da legalidade, tendo em vista que a majoração derivou de decreto, e a violação dos arts. 150, I, da Carta Federal e 97, II, da Lei 5.172/66 (CTN). Também se enxerga ofensa ao art. 8.º, da Lei Complementar 87/96, o qual define a base de cálculo do ICMS”, é a decisão.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Jorge Jatahy, disse não ter sido comunicado da decisão, ao ponderar que o cálculo do imposto está correto. “Essa é a forma de calcular na substituição tributária, segundo o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). O que podem questionar é a compatibilidade com a MVA, mas não acredito que tenha chegado a esse valor, precisamos olhar os cálculos”, questiona Jatahy sobre a majoração em até 41% da base de cálculo do ICMS. O secretário afirma, ainda, que essa é uma questão que existe nacionalmente há seis anos e esta decisão (sobre a MVA) foi tomada na gestão do ex-secretário Afonso Lobo.