Mensagem do prefeito abre hoje trabalhos na Câmara Municipal de Manaus

Câmara vai abrir a 17ª Legislatura com uma nova composição de vereadores da última eleição. Foto: Divulgação/Robervaldo Rocha/CMM

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus abre, hoje (6), a 17ª Legislatura, com a leitura da mensagem do prefeito Arthur Virgílio Neto, às 10h, com os trabalhos a serem presididos pelo presidente da Casa, vereador Wilker Barreto (PHS).

Na mensagem, o prefeito deverá reforçar os compromissos da Prefeitura de Manaus com a cidade e seus planos de trabalho para 2017 em todas as áreas.

Já na terça-feira, o presidente Wilker Barreto dá início aos trabalhos de organização das comissões técnicas permanentes, em um total de 20, conforme determina o regimento interno da Casa Legislativa, com seus membros e seus respectivos presidentes.

Conforme as regras, as comissões técnicas permanentes serão indicadas pelos líderes partidários e nomeados pelo presidente. “Estou oficializando aos partidos, agora, para que encaminhem à Casa os seus respectivos líderes de bancada para definir a formação, também, dos blocos partidários”, disse.

Wilker Barreto espera, ainda, para este início dos trabalhos, a chegada, agora de forma online, da Mensagem do Executivo que trata da questão do subsídio do transporte público. “É necessário (subsídio). Todas as grandes capitais trabalham com isso. Teremos um início de legislatura com uma agenda de muito trabalho. Teremos uma agenda bastante positiva”, completou.

Uma das novidades deste ano que será colocada em prática com o novo regimento interno é que os membros da Mesa Diretora, exceto o presidente e o 1º vice-presidente, poderão fazer parte das Comissões Técnicas Permanentes, inclusive como presidente e vice-presidente, como destacou a diretora do Departamento Legislativo da Câmara, Evelina Câmara.

Cada comissão será composta por sete membros titulares e sete suplentes.