Mesa da ALE recebe pedido para convocar secretário Lobo

O deputado Bosco Saraiva (PSDB) encaminhou à Mesa Diretora requerimento convocando o secretário. Foto: Divulgação/Tiago Correa/CMM

Manaus - O deputado estadual Bosco Saraiva (PSDB) encaminhou, nessa quarta-feira (21), à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), o requerimento com oito assinaturas que convoca o secretário de Estado da Fazenda Afonso Lobo para dar explicações a respeito da matéria publicada pela REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC). Afonso Lobo é um dos sócios da Tapajós Perfumaria, que tinha como sócios, até 2010, os proprietários da Tapajós Comércio e Medicamentos Ltda., que vendeu mais de R$ 36 milhões para o Governo do Amazonas. A empresa controla a rede de drogarias Santo Remédio.

Agora, o processo já fica a cargo da Mesa Diretora que deverá convocar Lobo após o recesso legislativo, no começo de 2017, para prestar os esclarecimentos.

Ministério Público

O procurador de assuntos jurídicos do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Pedro Bezerra, disse que a Procuradoria ainda não tomou conhecimento de forma oficial sobre o caso. “Nas matérias dos jornais as pessoas se adiantam antes da informação chegar até nós. Não tive oportunidade de examinar nada em relação a esse assunto. Eu só costumo me pronunciar após a leitura detalhada sobre o assunto”, disse o procurador.

Saúde investigada

Nos últimos meses, os parlamentares de oposição da Casa têm ‘fechado o cerco’ para investigar os escândalos na saúde do Amazonas. Além do requerimento que convoca o secretário de Fazenda, os deputados tentam instalar, após a deflagração da operação Maus Caminhos, a CPI da Saúde.

A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os contratos do Estado com os fornecedores da Susam, desde o fim de setembro, já conta com cinco assinaturas: Alessandra Campelo (PMDB), José Ricardo Wendling (PT), Wanderley Dallas (PMDB), Vicente Lopes e Luiz Castro (Rede). São necessárias oito assinaturas para a abertura de uma CPI.

Os parlamentares também avaliam a instalação da ‘CPI da Santo Remédio’. Os deputados José Ricardo (PT), Alessandra Campelo (PMDB), Platiny Soares (DEM) e Luiz Castro (Rede) afirmaram que é preciso uma investigação a fundo na área da Saúde do Estado do Amazonas. Eles assinaram o requerimento de convocação do secretário Afonso Lobo. Também assinaram os deputados Vicente Lopes (PMDB), Sinésio Campos (PT) e Wanderlei Dallas (PMDB).