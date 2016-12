Mesmo com denúncias, Afonso Lobo descarta pedir afastamento da Sefaz

Afonso Lobo nega motivos para pedir exoneração do cargo. Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O secretário de Estado da Fazenda Afonso Lobo descarta pedir afastamento do cargo, mesmo após a série de denúncias que envolvem a sua atuação como secretário, sócio de uma empresa e ex-sócio de fornecedores do Estado. “Não tenho por que pensar em afastamento. Estou tranquilo”, disse Lobo, em entrevista coletiva na manhã dessa quarta-feira (28), quando informou a queda de 4% na receita própria do Estado, em 2016.

O secretário Afonso Lobo é um dos sócios da empresa Tapajós Perfumaria Ltda., que tinha como sócios, até 2010, os donos da empresa Tapajós Comércio, Pedro Alcântara Garcez Pereira e Francisco Rogério Moita Cunha. A Tapajós Comércio de Medicamentos Ltda. faturou mais de R$ 36 milhões, desde 2010, em negócios com o Governo do Amazonas, segundo dados do Portal da Transparência do Estado. No Amazonas, a empresa é dos mesmos donos da rede de drogarias Santo Remédio.

A Tapajós foi envolvida em processo do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Justiça Federal, acusada de indícios de irregularidades na aquisição e distribuição de remédios pela Central de Medicamentos do Governo do Estado do Amazonas (Cema), nos períodos de 2003 a 2005, durante os quais houve repasse de recursos federais.

Conselho fiscal

A empresa teve decisões favoráveis de devolução de créditos fiscais no Conselho de Recursos Fiscais (CRF) da Sefaz nos anos de 2002 e 2003, quando Afonso Lobo era membro do conselho. Os dados constam dos acórdãos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) e no próprio site do conselho.

A empresa dos antigos sócios de Afonso Lobo também obteve diversas dispensas de licitações para os órgãos de saúde do Estado, conforme uma busca rápida em portarias publicadas no Diário Oficial. Em 2003, por exemplo, a distribuidora de medicamentos forneceu R$ 313 mil com dispensa de licitação para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Dois meses após o secretário assumir o cargo, a Sefaz concedeu benefícios fiscais à empresa em que ele é sócio, aponta o Diário Oficial do Estado de 27 de fevereiro de 2013. Em documento assinado pelo secretário executivo da Receita, Jorge Eduardo Jatahy de Castro, a Sefaz reduziu percentuais de ICMS de produtos farmacêuticos à Tapajós Perfumaria Ltda., empresa da qual o secretário é sócio.

Afeam

Lobo foi um dos responsáveis por deixar passar aplicação de R$ 20 milhões feita pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) em cotas do Fundo de Investimentos em Participações Expert (FIP Expert), da empresa de transporte de valores TransExpert, usada em esquema de lavagem de dinheiro, pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. De acordo com informações do Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 24 de abril de 2014, Lobo assinava os manifestos do Conselho Administrativo da Afeam, como presidente.

Arrecadação própria do Estado caiu 4% e deve somar R$ 10 bi

No balanço da arrecadação, Lobo informou que o Estado deve obter R$ 10 bilhões, que representa uma queda de 4%, em relação ao igual período do ano passado, puxado pela grande retração da atividade industrial, propulsor da economia do Amazonas.

Lobo afirmou que não tem uma boa expectativa para o próximo ano na economia do Estado. “Nós estamos com a projeção semelhante a 2016. O ano de 2017 é uma incógnita, pois não sabemos o que vai acontecer. Esperamos que seja melhor, mas não temos essa segurança. A crise política não nos dá margem para pensar algo melhor”, disse Lobo ao ressaltar que em um curto prazo não há expectativa para recuperação de empregos.