Ministra discute participação da mulher na política em evento no AM

Seminário com ministra vai debater temas relativos à representação das mulheres na política e seus reflexos na legislação eleitoral.

Manaus - Em alusão ao Mês da mMlher, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE), através da sua Escola Judiciária Eleitoral, abriu as inscrições para o Seminário ‘Participação da Mulher na Política e na Sociedade’ com a presença da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon e da desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) Socorro Guedes Moura.

O seminário será realizado no dia 31 de março, das 8h às 12h, no Auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e tem como objetivo debater temas relativos à representação das mulheres na política e seus reflexos na legislação eleitoral, bem como, seu papel na sociedade.

Serão disponibilizadas 250 vagas para juízes e promotores eleitorais, diretórios partidários e seus filiados, parlamentares, advogados, estudantes universitários e demais interessados.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal do TRE/AM até o dia 29 de março através do seguinte endereço.

Os participantes terão direito a certificado, com carga horária de quatro horas. Eventuais dúvidas e esclarecimentos poderão ser feitos através do e-mail eje@tre-am.jus.br e telefone (92) 3632-4408.