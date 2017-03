Ministro nega habeas corpus ao médico Mouhamad Moustafa, ‘líder’ da Maus Caminhos

Advogado argumenta que há constrangimento ilegal na prisão do médico que, segundo a Polícia Federal, desviou mais de R$ 100 milhões da Saúde do Estado

Defesa alega que médico é primário e que deve ser observado o princípio da presunção de inocência. Foto: Sandro Pereira

Brasilia - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro negou pedido de habeas corpus feito pela defesa do medido Mouhamad Moustafa preso, desde setembro no ano passado, na operação Maus Caminhos que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos da área de saúde pública no Governo do Amazonas. A decisão foi publicada, ontem, no Diário Oficial do STJ.

No pedido encaminhado ao Superior, o advogado Ravik De Barros Bello Ribeiro argumentou que há constrangimento ilegal na prisão do médico que, segundo a Polícia Federal, teria desviado mais de R$ 100 milhões dos cofres públicos do Estado.

De acordo com o advogado, o médico “é primário, com bons antecedentes, médico e residência fixa, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência, ainda mais porque o paciente está preso a mais de 150 dias, desde setembro de 2016, sendo suficiente, no presente momento, a substituição por outras medidas menos gravosas que a prisão”, opinou a defesa.

Os argumentos não convenceram o ministro que alega ser necessária a permanência da prisão porque, para Cordeiro, a liberdade de Moustafá pode atrapalhar as investigações. “Ressalte-se, ainda, que o paciente é apontado como líder da organização criminosa no decreto prisional o que evidencia sua maior periculosidade ensejadora da constrição cautelar com vistas a cessar ou ao menos diminuir as atividades delitivas da referida associação delitiva o que também vem sendo considerado por esta Corte como fundamento idôneo da mais gravosa cautelar penal”, citou.

Em outro trecho da decisão, o Ministro frisou a periculosidade do médico. “Integra a decisão de prisão fundamento concreto, explicitado na periculosidade do acusado, consistente na sua participação em posição de liderança de complexa organização criminosa com grande poder econômico, haja vista a participação de diversas empresas, além da vultosa quantia de recursos federais desviados, tratando-se de prejuízo de mais de RS 30 milhões ao erário e outros RS 80 milhões sem destinação confirmada/justificada, o que justifica a custódia preventiva para manutenção da ordem pública gravemente abalada pelo desvio de grande quantidade de recursos de uma área essencial da sociedade, como é a da Saúde, bem como da ordem econômica naquele Estado da Federação que, consoante asseverado pela decisão hostilizada, decretou estado de emergência na referida área”.

Outro ponto destacado na decisão é o poder econômico da organização criminosa. “Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes ou grande poderio econômico haja vista a participação de empresas e vultosa quantia desviada (e/ou presença de diversas frentes de atuação; e/ou contatos no exterior)”, escreveu o Cordeiro.

Ainda de acordo com o ministro, Moustafa foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica, peculato, fraude a licitações, crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em 20 de setembro, a Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal, deflagrou a operação Maus Caminhos para desarticular uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos da Saúde do Amazonas. A PF informou que a organização utilizava o INC para burlar licitações e fazer contratos diretos de empresas prestadoras de serviços de saúde. O montante desviado ilegalmente supera R$ 112 milhões.

STF investiga relação de senador com o médico dono de instituto

Em fevereiro deste ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Tofoli determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Omar Aziz (PSD-AM), com o desmembramento da ação da operação Maus Caminhos. A decisão foi tomada após a juíza da 4ª Vara Federal no Amazonas, Ana Paula Serizawa Silva Podedworny, enviar ao STF o inquérito da operação, por envolver alvos com foro privilegiado.

Na decisão, o ministro cita que no curso das investigações da operação Maus Caminhos foram “fortuitamente encontrados elementos de prova que apontam para a prática, em tese, do crime de corrupção passiva pelo senador da República Omar Aziz”, e que o “encontro decorreu do exame das conversas registradas nos aparelhos telefônicos de propriedade dos investigados, apreendidos durante o cumprimento de medidas cautelares no curso da denominada ‘operação Maus Caminhos’. O documento diz, ainda, que as provas sugerem que Omar fazia uso de sua influência política para intervir na defesa dos interesses de Mouhamad Moustafa.