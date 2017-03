Morre René Préval, ex-presidente do Haiti

Préval comandou o Haiti duas vezes. Durante sua gestão ocorreu uma das maiores catástrofes climáticas do país: o forte terremoto que deixou pelo menos 230 mil mortos há sete anos

Ex-presidente do Haiti René Préval morre aos 74 anos. Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Brasília - O ex-presidente do Haiti René Préval faleceu nesta sexta-feira (3) aos 74 anos. Presidente do país caribenho duas vezes, Préval comandou o Haiti entre 1996 e 2001 e de 2006 a 2011. Foi durante a gestão dele que ocorreu uma das maiores catástrofes climáticas do país: o forte terremoto que deixou pelo menos 230 mil mortos há sete anos.

Por meio do Twitter, o presidente Michel Temer ofereceu condolências ao povo e ao governo haitiano pela morte do ex-presidente. “Estendo à família do ex-presidente nossos sentimentos neste momento de pesar”, escreveu Temer.

Também pela rede social, o atual presidente haitiano, Jovenel Moise, se disse emocionado com a notícia. “Eu me curvo aos restos deste digno filho do Haiti”, afirmou.

Foi após o primeiro governo de René Preval que, nos mais de 200 anos da história da República do Haiti, um haitiano conseguiu concluir o mandato e passar o cargo de presidente para outro político eleito pelo povo.