Nova vaga de desembargador no TJAM será de juiz mais antigo

De acordo o TJAM, o magistrado com mais tempo no Tribunal é o juiz Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro

Desembargador Pascarelli anuncia normas para preencher vaga. Foto: Tiago Correa

Manaus - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, publicou, ontem, edital informando que está vago um cargo de desembargador do Tribunal. No edital, presidente explica que o preenchimento da vaga será pelo critério de antiguidade, “ficando pelo presente, marcado o prazo de 15 dias, a contar da publicação deste edital, para juízes de Direito de entrância final que se encontram aptos a concorrerem à referida vaga”. Os candidatos devem anexar aos requerimentos quatro certidões expedidas por órgãos do TJAM.

De acordo com a assessoria de imprensa do TJAM, o magistrado com mais tempo no Tribunal é o juiz Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro. Atualmente, o magistrado está atuando na tribunal em substituição à desembargadora Encarnação das Graças Sampaio, suspensa de suas atividades pelo Superior Tribunal de Justiça.