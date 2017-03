Oposição diz que escândalos e decisões erradas marcam Melo 

De acordo com a pesquisa do IDP, 79,9% dos eleitores do Estado consideram atuação do governador do Amazonas, José Melo, ruim ou péssima

Governador Insegurança, problemas na saúde pública e escândalos no governo. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O desgaste administrativo através de escândalos e decisões erradas foram os principais motivos para a crescente avaliação negativa da população em relação à atuação do governador do Amazonas, José Melo (PROS). A avaliação é de deputados da base oposicionista da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), após a divulgação de um levantamento realizado pelo INSTITUTO DIÁRIO DE PESQUISA (IDP) realizado nos dias 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro, em Manaus e no interior do Estado, com 951 pessoas, com uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.

De acordo com a pesquisa, 79,9% dos eleitores do Estado consideram sua atuação, como governador do Amazonas, como ruim ou péssima e apenas 1,2% consideram como ótima. Dos entrevistados, 6% consideram a atuação como boa e 10,5% regular.

O deputado estadual José Ricardo (PT) afirmou que a pesquisa tem sentido e é a reprodução da avaliação negativa da população junto ao serviço do governo Melo motivada por inúmeros problemas tanto na capital quanto no interior. O parlamentar considera que as três áreas importantes como saúde, segurança e educação estão apenas trazendo insatisfação aos amazonenses.

“A pesquisa demonstra a realidade do dia a dia, considerando que estamos vendo todos os serviços essenciais de responsabilidade do Estado com problemas, e a população reclamando diariamente. É o caso da saúde, pois os hospitais continuam deficientes em termo de atendimento especializado. Muitos equipamentos com problemas para exames além de muitas filas, até virtuais”, disse.

O deputado destaca que ainda há grandes gargalos na área de segurança e preocupações em vários pontos de Manaus e no interior. “Boa parte das delegacias continua com problemas sérios para atender a população e dar uma solução aos crimes e coibi-los. Além disso, faz três anos que professores não recebem o reajuste da data-base e muitas escolas estão com problemas estruturais sérios”, criticou.

Ricardo disse, ainda, que, em curto prazo, não vislumbra grandes mudanças, pois o próprio governador afirmou que pretende cortar gastos. Para o petista, as medidas de corte serão onerosas para os servidores públicos, além de deixar de investir. “A pesquisa só reflete que temos um governo ruim e péssimo para o Estado do Amazonas”, disse.

O deputado Luiz Castro (REDE) considera que a pesquisa é o reflexo do desgaste acumulado na administração de Melo e na forma que ele conduz o Estado. Ele afirmou que a população externou a insatisfação com a saúde, segurança e a falta de empenho no combate à corrupção.

“Saúde vem retrocedendo, a segurança pública está em crise e a população vê no governo a responsabilidade desse caos”, avaliou.

Castro lembra que Melo já tem problemas com o gasto excessivo com a Umanizzare Gestão Prisional, e deixa de investir nos interesses da população. Para o interior do Estado, o deputado afirma que o governador também vem errando. Ele ressalta que o setor primário precisa ser mais bem assistido. “Muito se fala em nova matriz econômica, mas o governo não dá suporte técnico ao interior”, comentou. Nenhum deputado da base se pronunciou a respeito da pesquisa.

Alguns cidadãos concordaram com o resultado da pesquisa, e destacaram os erros do governo Melo. A empresária Viviane Gama, 30, afirmou que como cidadã, se sente mais insegura após o caos na segurança pública que se instalou na cidade em decorrência ao massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). “Depois disso, parece que não tem mais segurança nas ruas. O governador nem aparece para resolver esse problema e os outros que temos. Ele fala muito em crise, precisamos de soluções”, afirmou.

Outro que segue a mesma linha de pensamento é o autônomo José Wiliam Pereira, 49, ele afirma que todos os dias os jornais mostram irregularidades, mas nada está sendo feito. “Desde que esse governo assumiu, o Amazonas ficou ao relento. Coisas conquistadas nos governos anteriores foram perdidas”, lamentou.

A dona de casa Júlia Negreiros, 44, lamenta a situação do Estado e reclama da administração de Melo. “Eu cheguei a votar nele, mas parece que tudo piorou. Um exemplo é o buraco que tem bem na frente da minha casa. O pessoal do governo foi fazer uma obra e abriu um buraco que agora toma toda a rua. Já faz tempo, e eles não terminam isso. Quando chove alaga muito por causa disso”, reclamou.