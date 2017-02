Para oposição, Afeam tentou ocultar rombo

Assembleia Legislativa deverá definir hoje, os titulares e suplentes da CPI que investigará a aplicaçaõ da Afeam. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Na véspera da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a aplicação de R$ 20 milhões da Agência de Fomento do Amazonas S/A (Afeam), Fundo Expert, de uma transportadora falida do Rio de Janeiro, os deputados oposicionistas, na Assembleia Legislativa do Estado (ALE), anunciaram que a republicação do Balancete de 2016 da agência no Diário Oficial do Estado (DOE) constata tentativa de ocultar prejuízo na aplicação financeira.

Os parlamentares esperam a instalação da CPI e o presidente da ALE, deputado David Almeida (PSD), informou que, nesta quinta-feira, irá definir os integrantes titulares e suplentes da Comissão, além do andamento dos trabalhos. O presidente informou, ainda, que, se tudo for definido hoje, na sexta-feira, a CPI será instalada na Casa.

Para a deputada Alessandra Campêlo (PMDB), a republicação do balancete foi a correção de mais um erro cometido pelo antigo presidente da Afeam. Ela afirma que a aplicação no Fundo Expert foi prejudicial para a sociedade e para a Afeam.

“O (ex-) presidente (Evandor Geber Filho) publicou errado o balancete tentando esconder o prejuízo, já que ele tinha conhecimento do empréstimo, mas, o novo presidente republicou de maneira correta mostrando o quanto foi perdido. Isso é ruim para a Afeam, para os servidores e para a população de forma geral”, disse a deputada.

Sobre a CPI, a parlamentar afirmou que está aguardando que o presidente convoque os lideres partidários para a indicação da composição da CPI da Afeam.

De acordo com o deputado José Ricardo (PT), a republicação do Balancete de 2016 da Afeam é uma prova de que há irregularidades na aplicação de R$ 20 milhões no Fundo Expert. “Ali está atestando que irregularidades aconteceram na Afeam. Quando se reconhece através do balancete de que aquilo era um recurso que não volta mais, está se reconhecendo irregularidades cometidas e que precisam realmente de uma investigação e nos instiga a investigar outras situações”, disse.

O deputado afirmou, ainda, que a base governista vai querer dificultar na CPI as investigações mais aprofundadas nas aplicações feitas durante o governo de José Melo. Segundo ele, não há problema em investigar outros governos, no entanto, isso não deve servir de nuvem para encobrir o que está errado atualmente. “Vamos investigar o governo atual e os anteriores. Todas as aplicações dos recursos precisam ser avaliadas e devemos atestar a legalidade dos empréstimos”, comentou.

Para o deputado Luiz Castro (Rede), a Casa precisa delimitar até onde vão investigar na CPI. Ele defende que as aplicações de maiores valores sejam os alvos. “Não sou contra investigar aplicações feitas em qualquer governo, pois não sou preso a nenhum deles. Defendo que possamos retroagir um pouco no tempo para avaliar outras aplicações prejudiciais ao Estado”, afirmou.

Castro disse que a republicação do Balancete mostrou que é preciso abrir a CPI e vasculhar todos os documentos contábeis e responsabilizar quem tomou as decisões, garantido que isso não aconteça no futuro. “Somos o Poder Legislativo, porém, a Afeam não nos envia a lista de empréstimos que faz. Entendo o sigilo em operações de pequeno porte, mas quando envolve milhões de reais, precisa passar pela Assembleia”, disse.

O líder do governo, deputado Sabá Reis (PR), informou que a escolha dos integrantes da CPI acontecerá hoje, porém, ela depende da vontade dos parlamentares da base governista. Ele disse, ainda, que, até o momento, Belarmino Lins (PROS) e Abdala Fraxe (PTN) mostraram interesse em integrar a CPI. Na oposição, o nome da deputada Alessandra Campêlo é o certo para preencher uma das duas vagas. José Ricardo e Luiz Castro definirão entre si quem assume a segunda vaga da oposição. No total, são cinco titulares.

Balancete republicado inclui prejuízo de aplicação

Na republicação do Balancete da Afeam, no Diário Oficial do dia 19 de dezembro, uma nota técnica diz que a primeira publicação “apresentou insuficiência de informações no item Títulos e Valores Mobiliários” e que, “em reunião da Assembleia Geral de Cotistas, em 7 de dezembro de 2016, o representante do acionista majoritário tomou ciência de que haveria a necessidade de se efetuar o provisionamento para perdas do investimento no FIP Expert, uma vez que a cota já apresentava valor negativo”.

O balancete republicado informa R$ R$ 25,9 milhões como despesas não operacionais, contra R$ 230 mil no documento anterior. O que representa o prejuízo. Despesas não operacionais são aquelas de transações não incluídas nas atividades principais ou acessórias.