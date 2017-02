Pesquisa mostra que governo Temer é desaprovado por 68% do Norte e Centro-Oeste

A rejeição do presidente nas regiões Norte e Centro-Oeste é superior a média do País, em que 66% dos brasileiros desaprovam a atual administração

Para 57%, no Norte e Centro-Oeste, Temer completará o mandato. Foto: Acervo/DA

Manaus - O governo do presidente Michel Temer é desaprovado por 68% da população das regiões Norte e Centro-Oeste do País, segundo pesquisa no Instituto Paraná de Pesquisa, divulgada, nessa sexta-feira (17). A rejeição do presidente nas regiões Norte e Centro-Oeste é superior a média do País, em que 66% dos brasileiros desaprovam a atual administração.

Ainda nas regiões Norte e Centro-Oeste, 25% da população aprovam a atual administração e 3,3% não sabem ou não opinaram.

De acordo com pesquisa, o presidente é pior avaliado na região Nordeste, onde 75% da população desaprovada a gestão de Michel Temer. Na região, a administração federal é desaprovada por 61% da população e no Sudeste por 62%.

O Instituto Paraná Pesquisas também quis saber se a população acredita que suas vidas melhoram ou não durante o governo de Temer. Entre a população do Norte e Centro-Oeste, 66% acreditam que permaneceu igual, 23% acreditam que piorou, 9% responderam que melhorou e 1,3% não sabem ou não opinaram.

A pesquisa quis saber, também, se as pessoas acreditam que o presidente Temer é o político ideal para conduzir o País até 2018, quando haverá nossas eleições presidenciais. Para 69% das pessoas ouvidas nas regiões Norte e Centro-Oeste, Michel Temer não é o político ideal, e para 24%, ele é o político ideal para conduzir o País até 2018. Não souberam ou não opinaram, 5,7% da população do Norte e Centro-Oeste.

Em outro item da pesquisa, questionaram se Temer irá cumprir o mandato até o final. Para 57% da população do Norte e Centro-Oeste, o atual presidente irá completar o mandato, 35% acreditam que não e outros 7,1% não responderam.

A população também foi questionada sobre, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassasse a chapa Dilma-Temer, o novo presidente deveria ser escolhido em eleição direta ou pelo Congresso Nacional como determina a Constituição Brasileira. Sobre este tema, 90,7% dos moradores do Norte e Centro-Oeste defendem a eleição direta e para 6% a eleição deve ser indireta por meio do Congresso Nacional, outros 3,3% não souberam responder.

Outro ponto abordado, foi se a corrupção no País diminuiu, aumentou ou ficou igual depois da operação Lava Jato.

De acordo com a pesquisa, para 43,9% dos habitantes das regiões Norte e Centro-Oeste a corrupção ficou igual, 32,5% responderam que diminuiu, 20,7% responderam que aumentou e 2,9% não souberam ou não opinião.

A pesquisa ainda abordou temas que estão em destaque na imprensa, como a indicação que o presidente realizou do ex-ministro da Justiça Alexandre Moraes para compor o Supremo Tribunal Federal. A indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado.

Sobre o tema, o Instituto Paraná questionou se a indicação foi uma boa ou uma má escolha. Mais uma vez, o resultado foi desfavorável ao presidente. Entre a população das regiões Norte e Centro-Oeste, 57,6% responderam que foi uma má escolha e 18,3% disseram ter sido uma boa escolha, outros 24,1% não souberam responder.

A pesquisa quis saber, também, se o ex-presidente Lula sofre perseguição por parte da mídia e do Poder Judiciário. Para 54,3% dos habitantes do Norte e Centro-Oeste, Lula não sofre perseguição, 40,5% responderam que sim e outros 5,2% não responderam.