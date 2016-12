Pessoas com deficiência ‘dividirão’ cotas com negros, pardos e indígenas

De acordo com o IBGE, Brasil tem cerca de 45 milhões de PCDs. Foto: Danilo Mello/Arquivo

Brasília - Pessoas com deficiência (PCDs) vão passar a ‘dividir’ com negros, pardos e indígenas o sistema de cotas que dá acesso aos ensinos Médio e Superior em instituições federais. A nova lei, sancionada pelo presidente Michel Temer, está publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU).

A norma não prevê aumento do número de vagas reservadas nem ‘divisão’ entre cotas raciais e para PCD. Todos, porém, deverão ter cursado o Ensino Médio inteiro em escola pública. O texto modifica três artigos da chamada Lei de Cotas, em vigor desde 2012, segundo a qual as instituições federais de ensino devem oferecer, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes de escolas públicas - metade delas obedecendo o critério racial e a outra metade, o de renda (família com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita).

A legislação já permitia que as instituições federais de ensino optassem por reservar vagas para pessoas com deficiência, mas eram vagas à parte das obrigatórias para pessoas negras, pardas, indígenas e de baixa renda. A partir de agora, todos estão dentro do mesmo sistema.

Segue sendo necessário que as vagas sejam preenchidas com respeito à proporção da população de negros, pardos, indígenas e, agora, pessoas com deficiência da unidade de federação em que está situada a universidade, instituto ou colégio federal. Essa proporção será calculada com base no censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, há 821 mil índios, 14 milhões de negros, 82 milhões de pardos e 45 milhões de PCDs.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as universidades e institutos federais localizados em Estados com grande concentração de indígenas, por exemplo, têm autonomia para adotar outros critérios de seleção para este público.

Injustiça, diz ONG

O presidente da ONG Educafro, frei David Santos, criticou a medida, que classificou de “injusta” e “equivocada”. Para ele, cotas para pessoas com deficiência deveriam ser criadas à parte, dentro dos 50% das vagas do acesso universal ao Ensino Superior ou Médio Técnico. “Da forma como está a lei, tira lugar do negro nesses espaços. Consideramos um absurdo tirar de quem menos tem”, opina.