Prefeito ameaça entregar hospital de Itacoatiara ao governo

Manaus - A insatisfação com gestão do Hospital José Mendes, em Itacoatiara, fez o prefeito Antônio Peixoto (PT) ameaçar entregar a unidade de saúde ao governo do Estado, além de retirar o recurso mensal de R$ 1,3 milhão que a prefeitura, atualmente, investe no hospital. De acordo com vice-prefeito Luiz Gustavo Braz (PT), o estopim da insatisfação foi a nomeação de quatro gestores para a unidade de saúde em detrimento às indicações realizadas pela administração municipal.

“Nós não queremos encerrar a gestão compartilhada, mas tão somente indicar o gestor que melhor se afine com os projetos que queremos implementar no hospital. Projetos esses que foram aprovados pela população no momento em que nos deu a oportunidade de administrar o município de Itacoatiara”, afirmou.

Segundo o prefeito Peixoto, o hospital, além de atender a população de Itacoatiara, presta serviços a municípios próximos. “Ele atende todo o médio Amazonas, são cerca de oito municípios atendidos pelo hospital regional, então a prefeitura de Itacoatiara não pode financiar quase metade do custeio da unidade de saúde e não ter a gerência. Se o governador entende que a prerrogativa de indicar os cargos são dele, entregaremos, de forma dialogada, todo o hospital para ele”.

Ainda segundo o prefeito, a administração municipal ainda tenta dialogar com o governador. “Não vamos tomar nenhum posicionamento antes de esgotar toda negociação”, disse o prefeito.