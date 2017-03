Prefeitos elegem diretoria da Associação, no dia 31 de março, para biênio 2017/2019

As chapas têm até 48 horas antes do pleito para registrar seus candidatos junto à Comissão Eleitoral da associação. Prefeitos dos 62 municípios, adimplentes nas contribuições, poderão votar

Eleição será no auditório da Assembleia Legislativa. Foto: Sandro Pereira

Manaus - A Associação Amazonense de Municípios realiza a eleição de sua diretoria para o biênio 2017/2019 no próximo dia 31 de março, às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, em Manaus.

Além da escolha do presidente, serão eleitos os membros do Conselho Diretor da entidade (vice-presidente, primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo tesoureiro), do Conselho de Vice-presidentes Regionais – nove no total, um representante para cada região do Estado – e os seis membros do Conselho Fiscal.

As chapas têm até 48 horas antes do pleito para registrar seus candidatos junto à Comissão Eleitoral da associação. De acordo com o estatuto, poderão votar os prefeitos dos 62 municípios que estão adimplentes nas suas contribuições com a entidade nos últimos 12 meses.

O Artigo 17 do regimento da AAM também determina que estão habilitados como candidatos, todos os prefeitos e ex-prefeitos (cumpridos o requisito anterior para os atuais gestores) que não estiverem impedidos de seus direitos civis e políticos, que não tenham condenação transitada em julgado, por órgão colegiado, em processo de irregularidades na administração de recursos públicos ou que tenham sido alvo de cassação de mandato e de inelegibilidade de mandato.

Também estão vetadas as candidaturas de prefeitos e ex-prefeitos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou função pública rejeitadas por irregularidades que configurem ato doloso de improbidade administrativa e por decisão do órgão competente.