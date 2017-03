Prejuízo da Afeam cita rombo de R$ 20 milhões com Transexpert

Agência perdeu R$ 20 mi em empresa de segurança do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução

Brasília - A Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) investiu R$ 20 milhões no Fundo de Investimento em Participações Expert Valores (FIP-Expert) e lançou prejuízo de R$ 26,6 milhões como provisionamento para cobrir o rombo, conforme o balanço contábil de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira. Com o calote no fundo, o lucro de R$ 4,3 milhões das operações do primeiro semestre evaporou e exigiu até aporte de outros créditos de compensação que reduziu o prejuízo líquido de R$ 20,9 milhões, para o rombo de R$ 17,8 milhões no fechamento das contas do ano, contra um lucro de R$ 9,7 milhões, em 2015.

O balancete da Afeam foi auditado pela AudiLink & Cia. Auditores , que apontou o tombo causado pela aquisição de 20 milhões de cotas do FIP Expert e cita o provisionamento, o recursos para cobrir prejuízo consolidado, informado pelo Banco BNY Mellon, administrador do fundo, no dia 28 de outubro do ano passado, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a instituição xerife da Bolsa de Valores.

“Em vista disso, no segundo semestre de 2016, a Afeam procedeu ao registro desse valor na Conta de Provisão para Desvalorização de Títulos, atualizado até dezembro de 2016, que equivale ao montante de R$ 26.614.000”, diz o texto do balanço da agência.

O fundo controlado pela Transexpert Vigilância e Transporte de Valores S.A. (Transexpert) teve o registro cancelado em definitivo pela Coordenação de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal (PF). Os aplicadores, entre eles, a Afeam, ficaram com ações de uma empresa de segurança proibida de operar no mercado, sem poder gerar receita com passivos trabalhistas e junto aos seus fornecedores.

Os recursos da Afeam são mantidos pelo Fundo de Apoio à Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES), cujo balanço de 2016 também foi publicado no DOE. A Afeam é o agente financeiro do FMPES, mantido pelo recolhimento de tributos das empresas, que registrou saldo de R$ 176,1 milhões, no ano passado e recebe comissão de 4% ao ano.

Segundo o relatório, a aplicação de recursos do FMPES nas operações de crédito executadas pela Afeam caíram 44%, no ano passado, cujo montante totalizou R$ 65 milhões. Em 2015, o volume atingiu R$ 116,8 milhões.

Propina

A Transexpert é suspeita de ser o caixa-forte da propina recebida pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso na operação Lava Jato, após a Justiça Federal aceitar denúncia do Ministério Público Federal (MPF).

A Transexpert já tinha sido alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investigava o uso da empresa como instituição financeira clandestina. O procurador da República Lauro Coelho Junior diz que a suspeita é de que a empresa era usada como instituição financeira fraudulenta que guardava o dinheiro da organização criminosa, amealhado através de corrupção e usada para lavagem de dinheiro, aponta a procuradoria.

Quando foi criado, o fundo possuía uma única cota, de R$ 22 milhões, dos quais 98,84% pertencentes à Transexpert, segundo demonstrações contábeis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O investimento da Afeam na empresa de segurança do Rio de Janeiro representava 9% do caixa da agência de fomento, de R$ 244 milhões.

No final do ano passado, o prejuízo na agência levou os deputados de oposição da Assembleia Legislativa do Estado (ALE) a propor a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a aplicação duvidosa em um fundo desconhecido.