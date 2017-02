Projeto que proíbe Uber em Manaus começa a tramitar na Câmara Municipal

Taxistas protestaram contra o aplicativo nesta segunda-feira. Foto: Divulgação

Manaus - Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) deliberaram, na manhã desta segunda-feira (13), o Projeto de Lei nº 004/2017, que visa proibir o uso de veículos particulares cadastrados em aplicativos fixos ou imóveis e sites para o transporte remunerado coletivo ou individual em Manaus. A deliberação foi marcada por protestos de taxistas e alguns representantes do aplicativo ‘Uber’.

O PL de autoria do vereador Elissandro Bessa (PHS) vai à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. De acordo com o parlamentar, o Uber não oferece condições para atender a população, pois não são regulamentados e trabalham, segundo ele, de qualquer forma. De acordo com o vereador, a propositura foi apresentada visando proteger o sistema de transporte da cidade.

“Não temos nada contra os aplicativos, mas sim, contra os condutores dos carros particulares que executam esse tipo de serviço. Tem lei que proíbe isso. Já tem uma empresa trabalhando de forma irregular, pois ela não tem regulamentação para atuar em Manaus. Vários países já estão banindo o Uber”, disse Bessa.

O representante do movimento ‘Uber Manaus’ Afirma que os taxistas tem o direito de reclamar, pois ele diz que entende que a categoria paga uma alta carga tributária. Vale diz ainda que pretende dialogar com os taxistas.

“Nós estamos argumentando hoje que querendo, ou não, o Uber vai ser realidade em Manaus, como já é no Brasil. Os taxistas devem vir debater, mas os cidadãos querem o Uber e ele será implantado aqui”, ponderou.

A Mesa Diretora da Casa aceitou o pedido do vereador Chico Preto (PNM) para que se realizem audiências públicas entre os parlamentares, população, representantes do Uber e dos taxistas. A data para a primeira audiência ainda não foi definida. Conforme o presidente da Casa, vereador Wilker Barreto (PHS), as discussões estão caminhando de maneira madura e não podem ser feitas de forma precipitada.

“Se vier o Uber deve ser regulamentado, tem que ser através de lei e não avulso, senão vira a casa da mãe Joana. Deve ser tudo claro para preservar o que mais interessa que é o interesse da população. Encaminhei a realização das audiências para a Comissão de Transportes”, disse ao lembrar que a CMM já tratou de assuntos como regulamentação dos mototaxistas e dos executivos.

O presidente da Comissão de transportes, vereador Rosivaldo Cordovil (PTN), disse que o tema será amplamente discutido para que haja um avanço. Ele afirma que o assunto Uber já é presente em todo o Brasil e em Manaus precisa ser amadurecido o debate.