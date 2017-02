Projetos de lei da ALE não são constitucionais, afirma governo 

Projetos aprovados são inconstitucionais, afirma governo do Estado. Foto: Hudson Fonseca/Aleam

Brasília - O Poder Executivo do Estado enviou à Assembleia Legislativa (ALE) cinco mensagens com vetos a projetos aprovados na Casa, sendo que em três projetos, do ano de 2016, o veto é total.

Em outros dois, já em 2017, o veto é parcial. As mensagens mostram que os deputados estaduais apresentam e aprovam projetos considerados inconstitucionais e que tentam legislar sobre assuntos que só cabem à União.

Na mensagem nº 001/2017 o governo justifica o veto total, ao projeto de lei em que os deputados pretendem obrigar bares, restaurantes e similares a servirem gratuitamente água filtrada aos seus clientes. De acordo com o parecer do Poder Executivo, o projeto viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e comercial, além de ser contrário aos princípios “norteadores da ordem econômica” estabelecidos pela Constituição Brasileira.

Num outro veto total, na mensagem nº 002/2017, sobre o projeto de lei que obriga as operadoras de telefonia “a instalação e manutenção de acesso a telefone fixo e móvel celular nas rodovias, estradas vicinais, hidrovias e canais de navegação da Região Metropolitana de Manaus”, o governo diz que viola “a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações”.

Na mensagem nº 003/2017, sobre o projeto de lei que obriga o governo estadual a “promover, num prazo de um ano, a substituição de todo material de expediente e de uso diário, por similares confeccionados em papel reciclado”, o veto diz: “as normas propostas revelam a imposição da providência do uso de papel reciclado, apenas ao Poder Executivo, deixando de fora os outros dois Poderes, Legislativo e Judiciário, violando assim o princípio da separação dos Poderes”.

No outro veto, parcial, na mensagem nº 092/2016, sobre o projeto de lei que altera o Fundo Estadual de Segurança Pública, o governo diz: “Especificamente, o veto trata dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 8º que destinam 20% do Fundo para os policiais que fizessem jus ao prêmio, estabelecendo também um prazo de 60 dias para o pagamento a contar da publicação da lei. E que as alterações ferem “frontalmente a exequibilidade das premiações, além de se criar uma despesa certa com receita incerta”.

Por último, a mensagem nº 093/2016 veta parcialmente o projeto de lei com emendas estimando a receita e fixando despesas do Estado para o ano de 2017 vetadas “com base na inconstitucionalidade e contrariedade do interesse público”.

Até 2014, ALE e o governo do Estado respondiam a oito Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adis) no Supremo Tribunal Federal (STF), por leis aprovadas no Legislativo. E 29 Adis no Tribunal de Justiça do Estado (TJAM). Em oito anos anteriores a 2014, 84 leis aprovadas pela ALE foram questionadas na Justiça.