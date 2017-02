Promotor recomenda que filho de Adail não pague advogado do pai pela prefeitura

Advogado atuou na defesa de interesses particulares do ex-prefeito Adail Pinheiro em processos judiciais bem como em processos administrativos nos tribunais de Contas da União e do Estado

Adail José Figueiredo foi eleito, pelo grupo do pai, prefeito de Coari. Foto: Divulgação

Manaus - O promotor de Justiça Flavio Mota Morais Silveira, do Ministério Público do Amazonas (MP), recomendou que o prefeito de Coari, Adail José Figueiredo Pinheiro, suspenda qualquer pagamento ao escritório jurídico Antônio Batista. O promotor considera “que é fato público e notório”, que o advogado Antônio das Chagas Ferreira Batista, sócio-proprietário do escritório, “atuou como advogado na defesa de interesses particulares do ex-prefeito do município, Manoel Adail Amaro Pinheiro, em vários processos judiciais e administrativos. E que também é “fato público e notório” que Adail José é filho de Manoel Adail Pinheiro.

O promotor também considera, no inquérito civil 004/2017-2ªPJC, a contratação direta, sem licitação, do escritório jurídico, por R$ 60 mil. Ele diz que “a inexigibilidade de licitação pressupõe a inviabilidade de competição”, “soando evidente que a hipótese fática possui viabilidade de disputa entre interessados e que o valor “expressivo” é apto a atrair interessados em eventual licitação indevidamente dispensada.

Diz ainda que o objeto da contratação “é vago, genérico, não possuindo natureza singular, não demandado a prática de serviços técnico-jurídicos especializados, podendo inclusive ser prestado pela Procuradoria Jurídica do Município, a qual possui um corpo técnico perene, com servidores concursados”.

O promotor diz, ainda, ser inquestionável a existência de outros profissionais e escritórios de advocacia qualificados para prestar assessoria jurídica e administrativa no ramo do direito público, bem como é atribuição da própria Procuradoria do Município desempenhar tais atividades, ressoando evidente a ausência da singularidade dos serviços.

Ele afirma que Antônio das Chagas Ferreira Batista, sócio-proprietário do escritório jurídico, atuou como advogado na defesa de interesses particulares do ex-prefeito Adail Pinheiro em vários processos judiciais, na Justiça Federal e Estadual, bem como em processos administrativos perante o Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conforme documentos que instruem o Inquérito Civil.

O promotor considera que os agentes públicos “devem ser não só honestos e probos, devendo também, tal qual a mulher de César, mostrar que possuem tais qualidades”, e que a contratação direta sem licitação, como no caso, afronta o interesse público, viola o princípio constitucional da impessoalidade e moralidade, constituindo, em tese, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Liberdade

O MP pediu, no último dia 3, ao Tribunal de Justiça do Estado, a suspensão do indulto concedido a Adail Pinheiro. O ex-prefeito estava preso, desde dia 8 de fevereiro de 2014, e foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele foi preso pela primeira vez, em 2008, durante a operação Vorax, da Polícia Federal, por suspeita de desviar mais de R$ 40 milhões.