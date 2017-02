Rede Diário vai transmitir abertura dos trabalhos da Câmara Municipal ao vivo

Transmissão ocorrerá no portalD24am, no Facebook do D24am e da Record News Manaus, e pelo programa Dez na TV, no canal 36.1

Câmara Municipal inicia os trabalhos nesta segunda-feira (6). Foto: Robervaldo Rocha/ CMM

Manaus - A Rede Diário vai transmitir ao vivo a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta segunda-feira (6) pela manhã.

A transmissão ocorrerá nas páginas do facebook do D2am e Record News Manaus, na página do D24am e pelo programa Dez na TV, no canal 36.1 (digital em TV aberta) e 23 (NET).

Presídios e BRT

Em visita ao Diário no início deste ano, o presidente da Casa, vereador Wilker Barreto (PHS), disse que a CMM iniciará os trabalhos com dois projetos importantes do Executivo, sobre a proibição da construção de mais um presídio dentro da cidade de Manaus e implantação do sistema de transporte BRT.