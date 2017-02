Repatriação de recursos é o principal item da pauta do Plenário do Senado

De acordo com a nova versão do texto, o prazo para a repatriação passou de 38 para 120 dias. O patrimônio a ser declarado será aquele em posse do declarante em 30 de junho de 2016

A autorização para que cônjuges e parentes de políticos com mandatos aderissem ao programa foi retirada. Foto: Agência Brasil

Brasília - Deve ser definido, na próxima semana, o novo prazo para adesão à regularização de ativos mantidos ou enviados ilegalmente ao exterior. O projeto que trata do tema foi aprovado pela Câmara, na última quarta-feira. Agora, o Senado analisa as mudanças feitas pela Câmara no texto original (PLS 4-5/2016). A previsão é de que a matéria seja votada na próxima terça- feira.

“A repatriação precisa ser pautada e publicada no Diário do Senado. Já mandei pautar e publicar e, na terça-feira, vamos fazer a votação”, informou o presidente do Senado, Eunício Oliveira, na última quinta-feira.

O presidente do Senado reiterou que a prioridade para a votação da proposta é compromisso firmado com governadores, que veem no projeto a possibilidade de garantir mais recursos para os cofres públicos dos Estados e dos municípios. Parte dos recursos arrecadados (46%) deve ser repassada a Estados e municípios, de acordo com o texto.

O projeto da repatriação, do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), foi aprovado pelo Senado, no ano passado. Na Câmara, os deputados fizeram mudanças no texto, que voltou ao Senado na forma de um substitutivo (SCD 1/2017).