TCE reprova contas de ex-presidente da Câmara do município de Anamã

Colegiado do TCE julgou o caso na manhã desta segunda-feira Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) reprovou, na manhã desta segunda-feira (13), a prestação de contas, referentes ao exercício de 2012, do ex-presidente da Câmara Municipal de Anamã, Paulo Garcia das Chagas. As multas e glosa aplicadas ao ex-presidente chegam a R$ 180 mil.

Entre as irregularidades apontadas pelo TCE, estão o descontrole na concessão de diárias do Legislativo durante o exercício e prejuízo causado ao erário, pela não comprovação da real execução dos serviços objeto do Termo de Contrato n.º 06/2012, que trata da reforma da Câmara de Anamã.

Manacapuru

O colegiado ainda decidiu pela irregularidade da prestação de contas do ex-diretor do Instituto Municipal de Engenharia, Fiscalização, Segurança e Educação no Trânsito de Manacapuru – IMTRANS, Matusalém Sabóia de Lima, referente ao exercício de 2012. As multas e glosa aplicadas chegam a R$ 24,6 mil, por irregularidades como a não comprovação de despesas; e a falta de justificativa para pagamentos efetuados sem prévio empenho. O valor deve ser devolvido aos cofres em 30 dias.