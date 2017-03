ALE retira de pauta projeto de Melo que eleva contribuição previdenciária

O aumento da alíquota de 12% para 14% dos servidores estaduais só será colocado em pauta após a aprovação da Reforma da Previdência no Congresso e a unificação do regime previdenciário do Amazonas

Servidores protestaram contra o aumento da contribuição, na galeria da ALE, durante a audiência dessa terça-feira. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O Projeto de Lei (PL) que aumenta a alíquota de contribuição dos servidores do Estado para o Fundo Previdenciário do Amazonas (AmazonPrev) de 11% para 14% em dois anos, foi retirado de pauta, nessa terça-feira (14), e não será votado na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) antes da aprovação da Reforma Previdenciária, em tramitação no Congresso Nacional. Para os deputados da oposição, a matéria penaliza ainda mais os servidores, que já estão há três anos sem reajuste salarial.

Os parlamentares de oposição afirmam que o teor do projeto enviado à Casa, pelo governador do Amazonas, José Melo (PROS), penaliza os servidores que ganham menos e, segundo o deputado José Ricardo (PT), estão sem reajuste salarial há três anos. “Eu não vi nas justificativas razões para elevar o desconto. O governador quer aumentar a contribuição para a previdência sem reajustar os salários”, disse.

O deputado Luiz Castro (Rede) também se posicionou contra o projeto e disse que o governador errou ao enviar a matéria para a ALE antes da Reforma da Previdência ter sido aprovada. “Os servidores estão há três anos sem reajuste. Temos que garantir a recomposição salarial e não congelar os salários e cobrar uma maior contribuição. Os servidores das áreas de educação, saúde e segurança serão os mais afetados com essa medida”, comentou.

Para o deputado Dermilson Chagas (PEN), o governo está tentando esfriar o debate sobre o tema. “O governo precisa ter cautela e planejamento para ter a precisão dos fatos e não prejudicar os servidores e não esfriar o debate”, disse.

A decisão do adiamento da votação foi tomada pelo presidente da ALE, deputado David Almeida (PSD), durante a audiência pública realizada, nessa terça-feira, com a participação de apenas dez dos 24 deputados da Assembleia.

Protesto

Um grupo de servidores públicos se reuniu em protesto contra o aumento da contribuição, na galeria do plenário da ALE, durante a audiência dessa terça-feira. Os representantes afirmaram não se opor a contribuir, porém, o momento não é propício a um aumento na contribuição para o AmazonPrev.

De acordo com o representante dos servidores, Gustavo Carrozzino, disse que o ideal é aguardar a aprovação da Reforma da Previdência no Congresso e a unificação da contribuição ao fundo previdenciário do Estado.

Em defesa da matéria, a diretora administrativa da AmazonPrev, Adelaide Cruz, disse que se o projeto for aprovado, o superávit do fundo que hoje está em R$ 314 milhões, subiria para R$ 1,2 bilhão. De acordo com a gestora, o aumento no superávit, não uma necessidade imediata, mas seria, segundo ela, uma garantia a mais para o sistema, dando maior sustentabilidade ao fundo. “O aporte mensal do Estado, de R$ 70 milhões irá diminuir. Se o superávit aumentar, o fundo previdenciário terá uma maior sustentabilidade. Essa é uma garantia de que o sistema não vai falir”, argumentou.

Deputados condicionam voto à unificação do regime estadual

Os deputados acordaram, ainda, que a votação também só acontecerá após a integração do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ministério Público do Amazonas (MPAM), ao regime previdenciário do Amazonas. Atualmente, os três órgãos têm seus próprios Fundos Previdenciários e não contribuem para a previdência do Estado. A primeira Reforma da Previdência, aprovada em dezembro de 2003, determinou a unificação das contribuições para Estados e prefeituras.

Essa distorção na previdência do Amazonas foi criticada pelo deputado Serafim Corrêa (PSB). O parlamentar disse que há um desequilíbrio no sistema previdenciário do Estado, por conta da falta que a contribuição desses órgãos. “Não existe isso de ter Fundo de Previdência própria. É o único Estado que isso acontece”, criticou. O deputado citou o Parágrafo 20 do Artigo 40 da Constituição: “Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos; e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente Estatal”.

TJAM, TCE e MP-AM dizem contribuir para previdência

Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que, apesar de ainda não ter feito a adesão ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, retém e recolhe a contribuição previdenciária do servidor e do magistrado, encaminhando à Amazonprev os referidos recursos a fim de assegurar os direitos previdenciários dos funcionários do Tribunal. O TJAM informa, ainda, que pagamento previdenciário aos servidores e magistrados aposentados, bem como dos pensionistas, é realizado pelo próprio Tribunal cujos recursos são oriundos do orçamento próprio.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) informou que uma comissão foi montada para acompanhar a futura adesão e discutir junto a AmazonPrev sobre o andamento da mesma. De acordo com o TCE, toda a execução orçamentária está contabilizada no Sistema de Administração Financeira Integrada (AFI), gerenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, pelo qual são efetuados o lançamento. Segundo o TCE, o recolhimento é feito na conta 168998, Agência 3739 - Banco 237 (Bradesco), em favor da Fundação AmazonPrev. Para o TCE, este procedimento sempre foi adotado pelo antes mesmo da criação do Fundo.

Também em nota, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) esclareceu que ainda não aderiu ao sistema previdenciário do Estado, mas há uma conta específica e superavitária, aberta há quase 10 anos, para o recolhimento de descontos da previdência dos servidores e membros do MP-AM. A Procuradoria informou ter começado as tratativas com o governo do Estado para migrar para o Amazonprev.