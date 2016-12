Retomada do Corredor do Mindu é prioridade da nova gestão, diz Arthur Neto

Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto esteve, nesta quinta-feira (22), em visita ao vice-presidente da RDC, Cyro Batará Anunciação. Foto: Josué Custódio

Manaus - A retomada das obras do Corredor Ecológico do Mindu é uma das prioridades do governo do prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, que esteve, nessa quinta-feira, em visita ao vice-presidente da REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC), Cyro Batará Anunciação. A meta da Prefeitura é destinar até R$ 7 milhões mensais para o processo de desapropriação da obra.

“Para tocar aquela obra estabelecemos uma meta mínima de R$ 5 milhões de desapropriação mensais, que é um processo complicado, o que significa pelo menos R$ 60 milhões em desapropriações no ano. Com isso vamos tocar uma obra que muda a cara de Manaus”, disse. O prefeito destacou, ainda, os serviços de infraestrutura do loteamento Águas Claras, que devem ser concluídos em 2017.

O prefeito comentou as denúncias feitas pela RDC que revelam que o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Afonso Lobo, tem sociedade em uma empresa cujos ex-sócios têm contrato com o Estado.

“Cabe ao secretário ser muito claro na sua defesa já que foi acusado de algo sério, mas ninguém se defende acusando, mas com clareza e nitidez. É o que se espera de um secretário de finanças, que ele tenha uma vida completamente passada a limpo e que esteja sempre à disposição de quaisquer acusações para derrubá-las”, disse.