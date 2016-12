CRF da Sefaz beneficiou sócios de Afonso Lobo

Empresa de sócios de Afonso Lobo quando ele era membro do Conselho de Recursos Fiscais, em 2003, teve decisões favoráveis do CRF. Hoje, os ex-sócios vendem medicamentos para o Estado

Empresas beneficiadas com devolução de créditos fiscais têm como sócios os mesmos controladores da rede de drogarias Santo Remédio. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - A Tapajós Comércio de Medicamentos teve decisões favoráveis de devolução de créditos fiscais no Conselho de Recursos Fiscais (CRF) da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) nos anos de 2002 e 2003, quando o atual secretário da Fazenda, Afonso Lobo, era membro do conselho. Em 2003, Lobo tornou-se sócio dos então donos da empresa, em uma sociedade que se estendeu até 2010.

Os dados constam dos acórdãos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) e no próprio site do conselho.

Hoje, a distribuidora de medicamentos controla a rede de drogarias Santo Remédio e, desde 2010, vendeu, pelo menos, R$ 36 milhões ao Estado, conforme o Portal da Transparência, além de ter doado R$ 250 mil para a campanha do então candidato ao Senado Omar Aziz (PSD), informam os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

No período em que os processos foram analisados pelo conselho, a Tapajós Comércio de Medicamentos tinha o nome de Moita Garcez Distribuidora Ltda. Ambas possuem o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Em janeiro de 2003, Afonso Lobo abriu sociedade com os sócios Pedro Alcântara Garcez Pereira e Francisco Rogério Moita Cunha para criar a Tapajós Perfumaria Ltda., sociedade que durou até 2010. Pedro Alcântara Garcez e Francisco Rogério são proprietários, hoje, da empresa Tapajós Comércio de Medicamentos Ltda, que possui negócios com o Estado.

Em acórdãos publicados em 2003, o nome de Afonso Lobo é citado como membro da Segunda Câmara do conselho. O Conselho de Recursos Fiscais foi criado pela Lei 50, de 27 de setembro de 1956, e integra a estrutura da Sefaz. Conforme o regimento interno, é um órgão de segunda instância administrativa no julgamento do Processo Tributário-Administrativo. O conselho é composto pela Primeira e Segunda Câmaras.

A Tapajós foi envolvida em um processo do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Justiça Federal, acusada de indícios de irregularidades na aquisição e distribuição de remédios pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), entre os anos de 2003 e 2005, durante os quais houve repasse de recursos federais.

O TCU determinou a citação dos responsáveis para que restituíssem recursos aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, por superfaturamento na aquisição de medicamentos.

Em uma Ação Civil Públicado do Ministério Público Federal (MPF), na Justiça Federal, Pedro de Alcantara Garcez Pereira foi um dos requeridos.

Dispensa de licitações

A empresa dos antigos sócios de Afonso Lobo também obteve diversas dispensas de licitações para os órgãos de saúde do Estado, conforme uma busca rápida em portarias publicadas no Diário Oficial. Em 2003, por exemplo, a distribuidora de medicamentos forneceu R$ 313 mil com dispensa de licitação para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Naquele mesmo ano, a empresa teve nova dispensa de processo licitatório no valor de R$ 19,5 mil para fornecer produtos quimioterápicos para a Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon). Também não participou de concorrência pública para fornecer mais R$ 28 mil em medicamentos diversos para a mesma FCecon.

Secretário chegou a ser preso e teve os bens bloqueados

O secretário de Estado da Fazenda Afonso Lobo chegou a ser preso, em 2006, durante a operação Saúva deflagrada pela Polícia Federal (PF) que investigava o envolvimento em um esquema de venda superfaturada de alimentos para merenda escolar, quartéis do Exército e famílias carentes. Por meio do esquema, foram fraudadas licitações no Amazonas, segundo a PF. Na época, Lobo ocupava o cargo de subsecretário de Fazenda do Amazonas.

Em maio de 2014, Afonso foi inocentado pela Justiça Federal, porém, o Ministério Público Federal (MPF) ingressou com um recurso que determinou, em fevereiro de 2016, um novo bloqueio de bens do secretário. Em abril, a desembargadora federal Mônica Sifuentes determinou o desbloqueio dos bens de Afonso Lobo.