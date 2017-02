Taquiprati: o Judiciário, um poder político até o tucupi

Leia a coluna 'Taquiprati' deste domingo, 05 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Coluna Taquiprati, todos os domingos, no Diário do Amazonas

Por José R. Bessa Freire

Manaus - No final dos anos 1960, Paris fervilhava de exilados, entre eles o cientista social grego Nicos Poulantzas, que tinha a idade de Cristo quando publicou "Poder Político e Classes Sociais", logo após maio de 1968. Ele era, então, professor na Universidade de Paris 8 e tinha dois brasileiros como assistentes: Michel Lowy e Emir Sader. Seu livro, que vendia mais do que pão quente, nos ajuda a compreender o que acontece hoje no Brasil e o papel da mídia e dos três poderes.

Lembrei agora de Poulantzas por três razões. A primeira foi o anúncio do Temer (PMDB vixe, vixe) de que vai escolher para a vaga no STF alguém "técnico, isento e independente", de conformidade com os atributos que jura serem os do Poder Judiciário. Em segundo lugar, a notícia publicada na Folha de SP (02/02) de que o senador Aécio Neves (PSDB vixe, vixe), recebeu propina para fraudar licitação. Finalmente, o livro Imprensa e escravidão indicado por um amigo.

Propina do Aécio

A manchete da Folha - "AÉCIO ACERTOU FRAUDE EM LICITAÇÃO, DIZ ODEBRECHT" - traz trechos da delação de Benedicto Júnior, ex-presidente da empresa. Aécio, então governador de Minas, se reuniu com o agora delator para fraudar licitação na obra da sede do governo inaugurada em 2010, em troca de propina de até 3% sobre o total dos contratos de R$ 2,1 bilhões. A operação, intermediada por Oswaldo Borges, foi confirmada por outras delações já homologadas pela presidente do STF. Um escândalo!

Liguei o Jornal Nacional para ver aquele cano de esgoto enferrujado jorrando a grana da propina paga a Aécio e para ouvir os panelaços. Nada. Mudei para a Globo News. Nada. Cadê o organograma do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, mostrando o comandante do esquema de corrupção em Minas? Algum telefonema de Aécio repassado por Sérgio Moro à emissora? Seria ele levado coercitivamente para depor? Necas de pitibiribas.

A mídia e o parlamento

Foi então que me chegou mensagem do amigo Hans Trein, que durante anos coordenou na Amazônia a Pastoral Indígena da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Ele me recomendou a leitura de "Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1859), de Alain El Youssef, que pesquisou os jornais do Rio nesse período e verificou que o papel da mídia foi apresentar a escravidão como algo natural, normal e imprescindível ao desenvolvimento do país. Muita gente ficou convencida disso.

Ainda não li, mas segundo resenha de José Arantes, o livro revela que "jornais mais conservadores que o próprio Império bloquearam a lei abolicionista e atrasaram em duas décadas o fim do tráfico de africanos para o Brasil". O grupo escravocrata que atuava no parlamento imperial controlava os jornais e "silenciava todas as opiniões contrárias ao tráfico". Parlamentares e imprensa criaram "uma espécie de consenso, abafando rapidamente as vozes que tentaram se levantar contra ele".

E qual foi a função do Poder Judiciário nessa história?

- Temos uma hipótese interessante, um filtro para os historiadores analisarem, se o Brasil não estaria periodicamente sempre sendo atrasado por conluios entre ruralistas, mídia e Judiciário, depois de breves períodos de governos mais sociais - comenta Hans.

Moro privilegiado

E é aqui que entra Poulantzas, cujo modelo de análise nos permite questionar a ideia que querem enfiar em nossa cabeça de que o Judiciário é imparcial, apartidário, neutro e equânime. Para ele, o Estado não é um bloco monolítico e incorpora os interesses das classes dominantes, no plural, que se aliam para exercer o poder político. Mas essa aliança só funciona se classes e frações, representadas por partidos políticos, se põem de acordo para escolher, por determinado período, a fração hegemônica. Ou seja: todas mandam, mas há uma alternância em quem manda mais.

O capital financeiro, o capital industrial, o agronegócio, os ruralistas e suas frações, embora com interesses específicos que às vezes se chocam, estão unidos para defender a propriedade privada dos meios de produção e os privilégios de classe. Na repartição do poder entre partidos, uma fração pode ser hegemônica no Executivo, a outra no Legislativo e uma terceira no Judiciário, mas todas estão mancomunadas. Historicamente, o Poder Judiciário sempre foi exercido em conluio - como sugere Hans - com o poder econômico e político.

Quando o STF impede Lula de ser ministro para não obter foro privilegiado e semanas depois permite que Moreira Franco, citado quase 40 vezes nas delações, seja nomeado para ministério criado com esse fim, só os ingênuos acreditam que o STF age "tecnicamente, com isenção". Como escreveu o Macaco Simão, Moreira tem foro privilegiado, mas "Aécio não vai preso porque tem Moro privilegiado". A foto de Aécio com Moro foi um flagra que evidencia a justeza do modelo de Poulantzas de que o Poder Judiciário é politicamente partidarizado até o tucupi.

Meses antes de se suicidar em 1979, Poulantzas concedeu entrevista, falando de seus livros, de sua vida, de sua militância. Segundo Michel Lowy, "a experiência do Orçamento Participativo no Brasil, em Porto Alegre, é um exemplo de combinação de democracia representativa e democracia direta no sentido que lhe dá Poulantzas".